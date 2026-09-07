Así puede activar el ‘Modo Mortal Kombat’ en WhatsApp: paso a paso para vivir el videojuego en su celular

‘Mortal Kombat’ es, sin lugar a dudas, una de las franquicias más reconocidas en la industria de los videojuegos de los últimos años. Esta saga ha entregado una cantidad enorme de videojuegos en el último tiempo.

Miles de fanáticos han disfrutado del estilo de esta serie de títulos, gracias a sus gráficos, historia, y una identidad visual que ha enamorado a los amantes del combate.

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Si usted es uno de los profundos amantes de este género, puede que quiera demostrar su gran pasión por los videojuegos, incluso desde su teléfono celular. Para ello, gracias a un par de ajustes, puede activar un modo ‘Mortal Kombat’ en WhatsApp, y aquí le contamos como.

Así puede activar el ‘Modo Mortal Kombat’ en WhatsApp

Para nadie es un secreto que WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Esta app ha encantado a miles de usuarios, gracias a su alcance, y la posibilidad que brinda para comunicarse con sus seres queridos.

En el último tiempo, esta app ha permitido que miles de usuarios se comuniquen sin importar las distancias, por lo que muchas personas pasan su día a día dentro de esta aplicación.

Sin embargo, algo que muchos no saben es que esta app brinda una cantidad importante de opciones personalización para encantar a sus usuarios.

De hecho, con pequeños ajustes puede llegar a activar un modo ‘Mortal Kombat’, en caso de que sea fanático de esta icónica saga de videojuegos.

Para ello, lo único que debe hacer es seguir este paso a paso:

Descargar Nova Launcher y una imagen del juego o de su personaje favorito de la saga en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

Esto le permitirá que su WhatsApp adquiera una imagen que lo identificara como amante del videojuego. Sin embargo, no es el único ajuste que puede hacer.

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Dentro de la personalización de esta app también podrá modificar los fondos de sus conversaciones. Para ello solo deberá descargar otra imágen del videojuego que sea de su gusto, y ponerla desde los ajustes de la app.

Este último cambio podrá hacerlo en todos los chats, o de manera personalizada uno a uno, para así activar su modo ‘Mortal Kombat’.