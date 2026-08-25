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WhatsApp | Créditos; Getty Images

¡Ojo! Lista de celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp en septiembre; tanto Android como iPhone

Si no quiere perder su WhatsApp, revise la lista d elos celulares que ya no tendrá activa la aplicaicón de mensajería en septiembre.

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La aplicación de mensajería dejará de ser compatible con algunos modelos de celulares a partir de septiembre, por lo que miles de personas podrían encontrarse con restricciones para utilizar el servicio si sus dispositivos no cumplen con los requisitos mínimos de funcionamiento.

La medida afectará tanto a equipos con sistema operativo Android como a algunos iPhone. Por eso, es importante revisar si su teléfono aparece en la lista de modelos que podrían quedar sin acceso a WhatsApp y conocer qué alternativas tienen los usuarios ante este cambio.

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Lista de celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp

Mes tras mes, la aplicación de mensajería desactiva sus servicios en algunos dispositivos debido a que ya no cumplen con los requisitos mínimos de compatibilidad tras las nuevas actualizaciones. Esto sorprende a muchos usuarios y, si usted no quiere quedarse sin WhatsApp, revise la lista de celulares afectados y evite perder el acceso a la aplicación.

Para celulares Android con sistemas operativos menores a versiones 5.0, 5.1 o anteriores. Para iOS 1501 y anteriores. Aquí le dejamos la lista completa de los elulares que van a perder acceso a WhatsApp en septiembre.

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  • Samsung Galaxy S3. 
  • Samsung Galaxy S4 Mini.
  • Samsung Galaxy Ace 4.
  • Samsung Galaxy Core II. 
  • LG Optimus G. LG Optimus L5 II. 
  • LG Optimus L7 II, LG L70 y LG L90. 
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

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