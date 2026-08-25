¡Ojo! Lista de celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp en septiembre; tanto Android como iPhone

La aplicación de mensajería dejará de ser compatible con algunos modelos de celulares a partir de septiembre, por lo que miles de personas podrían encontrarse con restricciones para utilizar el servicio si sus dispositivos no cumplen con los requisitos mínimos de funcionamiento.

La medida afectará tanto a equipos con sistema operativo Android como a algunos iPhone. Por eso, es importante revisar si su teléfono aparece en la lista de modelos que podrían quedar sin acceso a WhatsApp y conocer qué alternativas tienen los usuarios ante este cambio.

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Lista de celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp