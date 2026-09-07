¿Cuánto vale la entrada al Campín para ver a Millonarios? Boletería individual y Embajador Dorado

Millonarios cuenta con una de las fanaticadas más grandes del Fútbol Profesional Colombiano. Este combinado ha podido gozar de una apoyo notable en cada una de sus campañas desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Miles de hinchas apoyan al ‘embajador’ en la gradería de este estadio, donde el aliento se hace notar, y la exigencia es mayor en cada partido para poder conseguir victorias claves.

Más noticias: Alberto Gamero firmó con Millonarios y estos serían sus primeros cambios en el equipo

En caso de que usted sea uno de los grandes hinchas del equipo ‘albiazul’, y quiera conocer los detalles de los precios de la boletería para asistir al estadio Nemesio Camacho El Campín, aquí le contamos lo que debe saber.

¿Cuánto vale la entrada al Campín para ver a Millonarios?

Miles de fanáticos de Millonarios adquieren el abono antes de iniciar la competencia. La compra de este servicio previo al inicio de la Liga BetPlay permite que los fanáticos asistan a este estadio de manera rutinaria para cada partido de local.

Aun así, el club de la capital también vende boletería individual para la gran mayoría de sus partidos. Esta puede ser adquirida a través de la página web oficial del club.

Esta boletería no cuenta con un precio fijo, ya que varía de acuerdo al partido, y a la demanda de entradas para el encuentro.

No obstante, como ejemplo, le presentamos la lista de precios para el partido frente al Deportivo Cali del próximo 10 de septiembre:

Laterales: $66.050

Oriental General Norte: $76.618

Oriental General Sur: $76.618

Oriental Central Alta: $142.667

Oriental Central Baja: $105.679

Oriental Norte Alta: $109.642

Oriental Sur Alta: $109.642

Oriental Preferencial Norte Alta: $109.642

Oriental Preferencial Sur Alta: $109.642

Occidental General Norte: $142.667

Occidental General Sur: $142.667

Occidental Central Alta: $198.149

Occidental Central Baja: $198.149

Occidental Preferencial Norte Alta: $180.976

Occidental Preferencial Sur Alta: $180.976

Otra opción para adquirir esta boletería es la membresía a Hincha Embajador Dorado. Esta tiene un costo de 149.000 pesos anuales, con varios beneficios como descuentos en la compra de estas entradas para partidos seleccionados.

Más noticias: ¿Cuál es el mejor jugador de Millonarios en el EA Sports FC26? Estas son todas las puntuaciones

Siguientes encuentros de local

En caso de que quiera asistir a ver a Millonarios a los próximos encuentros, le contamos que los 5 partidos siguientes para el equipo de la capital como local son los siguientes: