Así luce actualmente ‘Letty’, protagonista de la saga de ‘Rápidos y Furiosos’: dicen que ‘envejece como el vino’

‘Rápidos y Furiosos’ es una de la sagas más reconocidas del cine de acción a nivel internacional de los últimos años. Grandes fanáticos de este estilo de películas han disfrutado de la tensión de esta franquicia de varias películas.

Actores históricos han pasado por este universo cinematográfico, como es el caso de Paul Walker, Dwayne Johnson o Vin Diesel. Protagonistas notables han marcado el ritmo de estas producciones.

Más noticias: Así luce hoy Geena Davis: la estrella de Stuart Little sorprende a sus 70 años y fans dicen que “se ve mejor que nunca”

Aun así, a algunos de ellos se les ha perdido la pista. Una de ellas es de hecho, Michelle Rodríguez, quien interpretó el papel de ‘Letty’ en esta película, como una actriz de gran talento.

Así luce actualmente ‘Letty’, protagonista de la saga de ‘Rápidos y Furiosos’

El talento de Michelle Rodríguez ha quedado demostrado en la escena cinematográfica en incontables ocasiones. Esta mujer ha construido una carrera destacada, gracias a sus papeles en diversas películas.

Su trayectoria ha sido bastante extensa, lo que le ha permitido ganar el apoyo de miles de fanáticos a sus 48 años de edad actuales.

A pesar de esto, sus últimas apariciones cinematográficas datan de 2023, justamente en la saga de ‘Rápidos y Furiosos’, por lo que varios fanáticos le han perdido la pista en tiempos recientes.

Frente a esta incertidumbre, miles de fanáticos la han seguido en redes sociales, donde en los últimos meses ha compartido algunos detalles de su día a día.

Más noticias: Así luce hoy en día ‘Raj’ de ‘The Big Bang Theory’ a los 44 años de edad: tuvo un gran cambio físico

Allí varios fanáticos han vuelto a demostrar su cariño hacia ella, y a su papel como ‘Letty’ en la gran pantalla.

De hecho, muchos dicen que ha “envejecido como el vino”, y si usted no la recuerda, aquí le mostramos como luce a día de hoy.

Sin lugar a dudas, su carrera actoral es destacada, por lo que, sin lugar a dudas, Michelle Rodríguez ocupa un puesto indudable en el corazón de los fanáticos del cine, y de ‘Rápidos y Furiosos’, saga con la que ha enamorado a todos los amantes de la acción.