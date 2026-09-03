¿Gracie Bon estará en GTA 6? La influencer generó un gran revuelo en redes sociales

La posibilidad de que Gracie Bon aparezca en GTA 6 ha generado un gran revuelo entre los usuarios de redes sociales. La influencer panameña se convirtió en tendencia luego de que surgieran especulaciones sobre una posible relación con el esperado videojuego de Rockstar Games.

El rumor ya despertó todo tipo de teorías entre los fanáticos. ¿Qué originó esta versión y qué tan cierto podría ser? Le contamos lo que se sabe hasta el momento.

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¿Gracie Bon estará en GTA 6? Esto se sabe

GTA 6 llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Y todas las reservas realizadas antes del 20 de noviembre incluirán el paquete Vintage Vice City. Igualmente, la versión física, que incluye un código de descarga en su interior, estará disponible a partir del 12 de noviembre para permitir la precarga.

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En medio del estreno del primer tráiler del videojuego, la influencer Gracie Bon encendió las redes tras publicar videos e imágenes asegurando que la compañía la había solicitado. Según lo dicho por la modelo, la contactaron con el fin de tomar un escaneo corporal en 3D, lo que muchos interpretaron que Bon hará parte del juego.

A pesar de mostrar pruebas, las dudas pesaron más. Lo primero fue que muchos internautas manifestaron que las imágenes que mostró tenían inconsistencias, alegando que las realizó con IA. Por otro lado, algunas aseguran que se trata de una estrategia de marketing entre Gracie y la compañía.

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Hasta el momento, no hay una confirmación oficial sobre su posible participación, pues la desarrolladora del juego no se ha pronunciado al respecto.