Así luce hoy en día ‘Raj’ de ‘The Big Bang Theory’ a los 44 años de edad: tuvo un gran cambio físico

‘The Big Bang Theory’ ha sido, sin dudas, una de las series más grandes y reconocidas en la historia de la televisión. Esta producción encantó a los fanáticos por varias temporadas, gracias a una trama llena de carisma y comedia.

El éxito de esta ‘sitcom’ hizo que varios fanáticos se encariñaran profundamente con varios de sus personajes, quienes lograron una fama bastante reconocida.

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Aun así, con el paso de los años se ha perdido la pista a alguno de ellos, por lo que no se recuerda con facilidad como lucen hoy en día. De hecho, uno de ellos tuvo un curioso cambio físico, y aquí se lo mostramos.

Así luce ‘Raj’ de ‘The Big Bang Theory’

Uno de los personajes con mayor atención y cariño en ‘The Big Bang Theory’ es ‘Raj’, este personaje de origen indio encantó a todos los fanáticos, sobre todo por su amistad con personajes como Sheldon o Leonard.

Su papel fue ocupado por Kunal Nayar, un actor que también nació en India. Este intérprete ha protagonizado varios momentos destacados tanto en la televisión y el cine.

A pesar de su fama, algunos fanáticos de la serie le han perdido la pista, y desconocen que ahora tiene un importante cambio en un rasgo físico.

Luego de su participación en la icónica ‘sitcom’, Kunal apareció en otras producciones como ‘Fantasy Hospital’ o ‘Una mente canina’.

Esto le permitió acumular mayor fama, tal y como se puede notar en sus redes sociales. Sus perfiles poseen más de 2 millones de seguidores.

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Allí, Kunal comparte varias fotografías de sus producciones o de sesiones de modelaje. Si usted no sigue el día a día de este actor, puede que no lo reconozca a primera vista. Esto se debe a que ahora este actor se dejó una barba abundante que ha cambiado por completo su estilo.

Sin lugar a dudas, el cariño hacia este actor por su interpretación de ‘Raj’ es notable, y así se nota en su cantidad de seguidores, pero también en los comentarios de apoyo que abundan en cada uno de sus posts.