Así se ve hoy en día Melissa Rauch, la ‘doctora Bernadette’ de ‘The Big Bang Theory’: sus fans la ven irreconocible

‘The Big Bang Theory’ es una de las series más grandes y reconocidas de los últimos años. Esta ‘sitcom’ enamoró a una gran cantidad de televidentes, quienes han quedado plenamente marcados por su trama y sus personajes.

Varios integrantes de este elenco se han ganado el cariño de sus seguidores, especialmente por los hechos presentados dentro de la serie.

Sin embargo, a algunos de estos miembros del elenco se les ha perdido la pista. Por ello, aquí les mostraremos justamente a una de ellas.

Así luce hoy en día la ‘doctora Bernadette’ de ‘The Big Bang Theory’

Claramente, una amplia cantidad de fanáticos recuerda de gran manera a los personajes principales, los cuales han sido encarnados por actores de la talla de Kaley Cuoco, Jim Parsons y más.

Sin embargo, otros con papel secundario también han tenido un cariño reconocido. Este es el caso de la ‘doctora Bernadette’.

Esta mujer inició con apariciones esporádicas en la temporada 3, hasta convertirse en una personaje principal en la temporada 4 y contraer un gran matrimonio con Howard Wolowitz.

Su papel fue ocupado por Melissa Rauch, una actriz que cuenta con una gran trayectoria, en la que ha sido capaz de acumular papeles gran talento.

Algunas de las producciones que han contado con su talento han sido: ‘The Office’, ‘Night Court’ u otras entregas de gran reconocimiento.

Sin embargo, la gran mayoría de fanáticos de la industria de la televisión la recuerdan por ‘The Big Bang Theory’. Aunque, cabe recordar que desde el final de esta serie ya han pasado más de 5 años.

Esto ha hecho que algunos le pierdan la pista, y para otros incluso sea irreconocible. Pero, aquí les mostramos como luce hoy en día.

Melissa Rauch actualmente acumula más de 2,5 millones de seguidores, y allí muestra varias novedades de su vida y de su carrera actoral.

Si bien para algunos fanáticos es difícil de reconocer, todos recuerdan con gran cariño el papel de la ‘doctora Bernadette’ en una de las series más grandes en toda la historia de la televisión.