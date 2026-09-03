¿Ya atraparon al asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo? Esto se sabe sobre el crimen

El rock sudamericano se ha teñido de luto desde el pasado 2 de septiembre. La industria musical se ha notado claramente entristecida por el cruel asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo.

El cadáver de este músico fue encontrado en su casa, junto al del resto de su familia y su empleada de hogar, en un sangriento asesinato que ha sorprendido a la música y a sus fanáticos.

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Este hecho ocurrió en México, donde ya se ha desplegado una amplia investigación para dar con los culpables de este crimen. En las últimas horas han ocurrido varias novedades, y aquí les contamos lo que se sabe hasta el momento de este delito.

¿Ya atraparon al asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo? Esto se sabe

La lamentable muerte de Jonathan Meléndez y toda su familia ha conmocionado a la industria musical. Miles de fanáticos han demostrado su rechazo ante el grave crimen que cobró su vida y la de sus familiares.

El hecho fue reportado desde Atizapán de Zaragoza. Esto ocurrió luego de que los vecinos reportaran haber escuchado gritos y disparos antes de que los cadáveres fueran encontrados en el apartamento en horas de la noche.

De acuerdo a uno de los conocidos del tecladista, el propio músico le había pedido el 1 de septiembre reportar a las autoridades en caso de desconocer su paradero.

Esto a partir de una reunión que debía tener con Diego Sebastián “N”. Dicha persona se trataba de un hombre con el que habría tenido diferencias económicas en una asociación empresarial.

Justamente este hombre fue detenido luego del crimen. Esto junto a Gerardo ‘N’, otro sospechoso de este lamentable delito.

Diego Sebastián habría sido captado en video mientras entraba al domicilio de Meléndez en la tarde de ese mismo día, por lo que es el principal apuntado.

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, known as “Honas,” the 38-year-old keyboardist, composer, producer, and founding member of the Mexican indie rock band Camilo Séptimo, was found murdered on September 1, 2026, inside the family’s apartment in the Grand Viure residential complex in… pic.twitter.com/CDF5Hq4XTH — Cartel Watch (@CartelWatchNet) September 3, 2026

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Por ahora no se ha demostrado que este haya sido el autor del delito. Sin embargo, las autoridades continúan sus esfuerzos por dar con la verdad de este lamentable hecho.

Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los crimenes más graves de la industria musical y del rock sudamericano en los últimos años. Por ende, múltiples bandas y artistas han aprovechado para dar el pesame a sus compañeros de banda, y rechazar este acto de violencia que ha dejado a la música con la perdida de un gran talento.