Le mostramos cómo están y qué hicieron los actores de la película que marcó generaciones. 

La película Jumanji es una de las más icónicas de las últimas décadas. Gracias a la innovadora trama sobre el juego de mesa que cobraba vida, sus pioneros efectos visuales y su divertida forma de contar la historia, logró inspirar secuelas que agrandó su público, y hoy en día nos transporta a todos a la época feliz de los 90s.

Por otro lado, recordamos al elenco de la película con cariño, ya que, además de las memorables actuaciones que nos dieron, la trágica pérdida de Robin Williams en 2014 marcó un antes y un después en la industria del cine. Sin embargo, los niños que la protagonizaron nos siguieron dando buenas películas a lo largo de los años.

Más noticias: Asi luce hoy en día ‘Monica’, una de las protagonistas de Friends, a sus 60 años de edad

¿Qué hicieron los actores de Jumanji después?

Kirsten Dunst

La actriz que le dio vida a Judy Shepherd se dedicó a seguir su camino en la actuación, apareciendo en varias películas memorables, entre las que destacamos:

La primera trilogía de Spider Man (2002, 2004 y 2007), en la que interpretó a Mary Jane, el interés amoroso de Peter Parker (Tobey Maguire).

Triunfos Robados (2000), dándole vida a Torrance Shipman, la capitana del equipo de porristas.

Las vírgenes suicidas (1999), interpretando a Lux Lisbon, una de las 5 hermanas que acaban conjuntamente con sus vidas.

María Antonieta (2006), protagonizando este drama que cuenta la vida de la reina francesa en el siglo XVIII.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004) haciendo el papel de Mary Svevo, la recepcionista de la empresa en la que Joel (Jim Carrey) y Clementine (Kate Winslet) acuden para borrar los recuerdos de su relación, siendo Mary también víctima del invento.



Bradley Pierce

Luego de Jumanji, actuó en la película Los Borrowers (1997), haciendo el papel de Petey, un niño que descubre unos diminutos habitantes en su casa. Adicionalmente hizo la voz de Nibs en Peter Pan 2: Regreso al País de Nunca Jamás (2002), y su última actuación la pudimos ver en la película Deacon (2018), protagonizándola bajo el personaje de un diácono que debe salvar su alma, se puede encontrar en Prime Video.

Además de colaborar en múltiples ocasiones con fundaciones y beneficencias, Bradley pasó a enfocarse en negocios de restaurantes y bares. También se dedica a pasar tiempo con sus hijos, tuvo 3 con Shari Holmes, de quien se divorció en 2017.

Vea también: Así luce ‘Dwight’, icónico personaje de The Office, a sus 59 años: está ‘irreconocible’

¿Cómo se ven los niños de Jumanji hoy en día?

Por el lado de Kirsten, la vamos a poder ver en Roofman (2025) película cuyo estreno esperamos pronto en Colombia, siendo este su trabajo más reciente. En esta comedia dramática criminal es Leigh Wainscott, el interés amoroso del protagonista, Jeffrey Manchester (Channing Tatum), un veterano del ejército conocido por robar cadenas de restaurantes de comida rápida.

En sus redes sociales comparte posts relacionados a su trabajo, como alfombras rojas, portadas de revistas, tráilers y posters de sus producciones, asistencias a festivales, sesiones de fotos y colaboraciones con estilistas, mas no tiende a mostrar mucho sobre su vida privada.

Dejando de lado sus publicaciones sobre la película Roofman, una de sus fotos más recientes es un homenaje que le hizo a su personaje en Las vírgenes suicidas, dado el aniversario número 25 de la cinta. Así se ve en junio de 2025:

Por el contrario, Bradley comparte mucho sobre su día a día; mostrando los sitios que frecuenta, su trabajo como bartender, sus plantas, sus mascotas, eventos a los que asiste, fotos con amigos y algunas selfies. Le gusta interactuar con sus seguidores haciéndoles preguntas en sus captions y contándoles dónde lo pueden encontrar.

Es bastante activo en su Instagram, dejando varios posts en donde lo podemos ver en la actualidad. Así se ve en septiembre de 2025:

También le puede interesar: Así luce actualmente ‘Penny’ de The Big Bang Theory: dicen que está ‘irreconocible’