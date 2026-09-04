El lamentable diagnóstico de Jhomier Guerrero tras fuerte lesión en el clásico Millonarios contra Santa Fe

La preocupación se apoderó entre los hinchas de Millonarios luego de la fuerte lesión que sufrió Jhomier Guerrero durante el clásico frente a Santa Fe. El futbolista tuvo que ser atendido tras el incidente, generando incertidumbre sobre su estado físico y su continuidad con el equipo.

Tras los primeros análisis médicos, se conoció el diagnóstico del jugador y el panorama que enfrenta de cara a los próximos compromisos. El resultado no es favorable para el equipo, pues estará fuera de las canchas por varios meses.

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El lamentable diasnóstico de Jhomier Guerrero

De manera sorprendente, a 24 horas del clásico frente a Santa Fe, Millonarios anunció que el argentino Fabián Bustos no continuaría como entrenador, decisión que puso fin a siete meses de trabajo al frente del equipo. Para muchos, la noticia fue negativa, especialmente por la incertidumbre sobre quién dirigiría el encuentro, que finalmente terminó con derrota para el conjunto azul.

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Pero las malas noticias no acabaron ahí, pues el jugador Jhomier Guerrero sufrió una fuerte lesión en estadio Nemesio Camacho El Campín. Aunque Leonai Souza también salió lesionado, la preocupación de la hinchada se centró en en el titular indiscutible.

Tras los exámenes médicos se confirmó lo que muchos le temían: su salida de las canchas de manera temporal. El jugador sufrió fracturas en la tibia y el peroné, las cuales lo llvan a salir alrededor de 10 a 12 semanas.

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Por tal motivo, hay una probabilidad de que su semestre haya llegado a su fin, a menos de que logre una recuperación rápida que lo tenga de vuelta en unas posibles cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.