Así luce hoy Geena Davis: la estrella de Stuart Little sorprende a sus 70 años y fans dicen que “se ve mejor que nunca”

El regreso público de Geena Davis volvió a poner su nombre en el centro de la conversación en redes y medios de entretenimiento. La actriz, reconocida por protagonizar clásicos de Hollywood durante las décadas de los 80 y 90, apareció recientemente en varios eventos que despertaron nostalgia entre sus seguidores y, al mismo tiempo, generaron miles de comentarios por su apariencia a los 70 años.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el festival Coachella, donde Davis compartió un encuentro con Madonna. La reunión rápidamente recordó a los fanáticos la icónica película A League of Their Own, producción que todavía conserva un lugar especial dentro de la cultura pop. Días después, la actriz volvió a captar miradas durante la premiere de The Boroughs, proyecto con el que marca una nueva etapa en su carrera.

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Así luve Geena Davis a sus 70 años

La aparición de Davis en el evento del pasado 18 de mayo desató una ola de reacciones. La intérprete llegó con un vestido negro acompañado de detalles blancos y una imagen que muchos usuarios calificaron como “elegante”, “radiante”, “juvenil” e incluso “mejor que nunca”. Las fotografías comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde varios seguidores compararon su aspecto actual con distintas etapas de su trayectoria en Hollywood.

Aunque gran parte de la conversación reciente gira alrededor de su apariencia, la actriz también aprovechó la promoción de The Boroughs para hablar sobre cómo vive esta etapa de su vida. Durante una entrevista con el programa CBS Mornings, Davis explicó que cumplir 70 años cambió por completo la idea que tenía sobre el envejecimiento.

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“Es muy extraño cuando te haces mayor. Tienes una imagen de cómo será y luego llegas ahí y piensas: ‘Sigo siendo yo. No ha pasado nada’”, comentó la actriz mientras hablaba sobre Renee, el personaje que interpreta en la nueva producción de Netflix.

La carrera de Geena Davis atraviesa varias generaciones de espectadores. Muchos la recuerdan como la mamá de la familia Little en Stuart Little, mientras otros destacan su participación en Thelma & Louise, cinta que se convirtió en símbolo del cine femenino y le dio una nominación al Premio Óscar. Además, conquistó la estatuilla como mejor actriz de reparto gracias a The Accidental Tourist y también dejó huella con producciones como Beetlejuice y Commander in Chief.

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