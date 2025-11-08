Así luce Freddy Krueger 40 años después de hacer la película: Recibió su estrella en Hollywood

En un día tan icónico como Halloween, el terror se vistió de gala en Hollywood. Robert Englund, el legendario actor que dio vida al escalofriante Freddy Krueger, fue homenajeado este 31 de octubre con una estrella en el Paseo de la Fama. El reconocimiento, que se convirtió en un evento histórico para los fanáticos del cine de terror, se realizó frente a la famosa librería Larry Edmunds Book Store, en el número 6644 de Hollywood Boulevard, donde se develó la estrella número 2.826.

La ceremonia, organizada por la Cámara de Comercio de Hollywood, estuvo conducida por su presidente y director ejecutivo, Steve Nissen, y contó con invitados de lujo. Entre ellos destacaron el director y actor Eli Roth, responsable de títulos como Hostel y Cabin Fever, y Heather Langenkamp, recordada por interpretar a Nancy Thompson, la heroína que se enfrentó a Krueger en la mítica saga A Nightmare on Elm Street.

“Creo que la fecha no podría ser más adecuada”, señaló Ana Martinez, productora del Paseo de la Fama. “El legado de Robert está profundamente ligado al espíritu de Halloween. Su trabajo sigue inspirando —y asustando— a audiencias de todo el mundo”.

Englund, originario de Glendale, California, se formó en la rama estadounidense de la Royal Academy of Dramatic Art en Oakland University. Antes de convertirse en un ícono del horror, tuvo una destacada carrera teatral y participó en diversas producciones cinematográficas como Buster and Billie. También fue parte del elenco de la serie V, donde dio vida al amable extraterrestre Willie. Sin embargo, su carrera tomó un giro radical cuando decidió audicionar para A Nightmare on Elm Street, papel que lo consagró como una de las figuras más influyentes del cine de terror moderno.

Durante el homenaje, Eli Roth elogió la trascendencia del actor con palabras emotivas: “Robert no solo interpretó a Freddy Krueger; lo convirtió en una figura mitológica del cine moderno. Su trabajo abrió puertas para toda una nueva generación de creadores del terror”.

El artista interpretó por primera vez a Freddy en 1984 bajo la dirección de Wes Craven, y encarnó al personaje en siete películas más, incluyendo el icónico Freddy vs. Jason en 2003. En el video compartido a través de sus redes sociales, se observa a Englund posando orgulloso con el guante de cuchillas sobre su recién inaugurada estrella, reviviendo una vez más la esencia de su monstruo cinematográfico más célebre.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Englund ha compartido pantalla con leyendas como Henry Fonda, Jeff Bridges, Sally Field, Barbra Streisand y James Earl Jones. Con más de 80 créditos en cine y televisión, su legado va mucho más allá del rostro quemado de Freddy Krueger: es una pieza clave en la historia del cine de género y una figura que transformó el miedo en arte.