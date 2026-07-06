Así le fue a Suiza en el mundial de Qatar 2022: Lo eliminó rival que Colombia ya enfrentó en 2026

Suiza y Colombia se preparan para lo que será uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ‘Helvéticos’ se medirán a los ‘cafeteros’, con la ambición de conseguir un puesto en los cuartos de final de este gran torneo.

El equipo europeo llega a esta fase luego de imponerse de manera notable a Argelia, en un partido donde demostró su desequilibrio y poderío.

Sin embargo, ahora Colombia representará un desafío mayor. Suiza buscará obtener una victoria que mejore su participación de la edición de 2022.

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En caso de que no la recuerde, aquí les contamos como les fue en aquel año, y ante que equipo fueron eliminados.

Así le fue a Suiza en el mundial de Qatar 2022

Sin lugar a dudas, Suiza se ha convertido en un equipo tradicional en la Copa Mundial de la FIFA, y en 2022 no fue la excepción. Este equipo destacó de gran forma en el último tiempo, sobre todo con Breel Embolo y Xherdan Shaqiri como puntas de ataque.

En 2022 fue la última participación de este último como referente de Suiza, y destacó desde la fase de grupos. Los ‘helvéticos’ resultaron sorteados en un grupo que compartían con Brasil, Camerún y Serbia.

En dicha zona culminaron en el segundo puesto, solo por detrás de Brasil, luego de haber vencido a los africanos y a los serbios, y haber sido derrotados por la mínima ante la ‘canarinha’.

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Dicho puesto les aseguró su participación en la fase de octavos de final. Sin embargo, allí se cruzarían con Portugal, un equipo que demostró su poderío de forma notoria.

El equipo luso chocó ante Suiza, y les propinó una goleada de 6 goles a 1, en un cotejo que, además, tuvo un hat-trick pletórico por parte de Gonçalo Ramos.

Suiza vuelve a esta instancia 4 años después, con la espera de poder igualar su mejor participación en la historia de este torneo, en el que solo ha podido llegar hasta cuartos de final, una fase que no toca desde los años ’50.

Aun así, la ‘tricolor’ sueña con arruinar estos planes, e imponerse en un partido imperdible que se dará el próximo 7 de julio, a las 3:00 p.m. de Colombia.