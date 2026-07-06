¿En qué estadio jugaría Colombia los cuartos de final? Así es la sede que recibiría a la ‘tricolor’

La Selección Colombia continúa su preparación para lo que es uno de los partidos más importantes de toda su historia. El combinado ‘tricolor’ sueña con llegar a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En caso de lograr esto, el combinado ‘cafetero’ conseguiría igualar su mejor participación histórica en este torneo, conseguida en 2014, cuando cayó eliminado ante Brasil.

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Para esto, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará en Vancouver, Canadá, ante Suiza. Colombia ha sido prácticamente local en cada uno de los escenarios de partido.

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Por ello, aquí les contamos cuál sería el estadio que deberán llenar los colombianos, en caso de que la ‘tricolor’ llegue a cuartos de final.

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¿En qué estadio jugaría Colombia los cuartos de final?

La pasión de los fanáticos de Colombia ha sido uno de los elementos más emocionantes y llamativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ‘tricolor’ ha contado con el apoyo incondicional de sus fanáticos.

Esto ha sido notable, no solo en los himnos, sino también el amarillo que ha teñido todos los estadios del torneo cuando juega la ‘tricolor’.

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El próximo 7 de julio se espera que esto se repita en Vancouver, Canadá, cuando se mida al combinado de Suiza en los octavos de final.

Sin embargo, en este caso puntual les hablaremos sobre el escenario que recibiría a la ‘tricolor’ si llega a decir presente en los cuartos de final.

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Aunque actualmente Colombia deberá disputar un partido en Canadá, su próximo partido sería en Estados Unidos. El equipo ‘cafetero’ volverá a Kansas City, donde ya se midió a Ghana.

Colombia conoce a la perfección dicho estadio, y de hecho, los aficionados colombianos ya lo llenaron durante la fase de los dieciseisavos de final frente a los africanos.

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Este estadio recibe el nombre de Kansas City Stadium, y cuenta con un aforo de más de 76.000 personas, por lo que es uno de los más imponentes del torneo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo sueñan con llegar a este escenario, en una fase que, sin lugar a dudas, es de las más avanzadas de este torneo.

Aun así, para ello primero deberá derrotar a Suiza el próximo 7 de julio, desde las 3:00 p.m. de Colombia.