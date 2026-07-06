El curioso dato del árbitro de Colombia vs Suiza que ilusiona a la ‘tricolor’: ¿Se repite la historia?

Colombia vs. Suiza es, sin lugar a dudas, uno de los partidos más esperados de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos equipos llegan a los octavos de final para chocar en un encuentro que se plantea bastante igualado.

El equipo ‘tricolor’ espera poder conseguir un triunfo histórico ante un rival europeo, para así poder posicionarse en cuartos de final, y así repetir la participación de 2014.

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Por el momento el pronóstico del resultado está a la expectativa para muchos aficionados. Sin embargo, en las últimas horas se ha revelado un dato que ha ilusionado a varios hinchas que anhelan un triunfo de los ‘cafeteros’.

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El curioso dato de Iván Barton, árbitro de Colombia-Suiza

Colombia y Suiza continúan sus preparativos para poder demostrar un gran nivel en el partido de octavos de final. Ambos equipos sueñan con demostrar todo su despliegue sobre la cancha y así lograr el triunfo.

Aún faltan varias horas para este encuentro. Sin embargo, la FIFA ya reveló al árbitro que estará encargado de impartir justicia en este partido clave para el campeonato.

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El juez de este encuentro será Ivan Barton, un árbitro de El Salvador, quien ya ha dicho presente en otros encuentros de esta edición.

No obstante, Barton tiene una particularidad que ilusiona a todos los hinchas del combinado ‘cafetero’ con clasificar a la siguiente fase.

El salvadoreño nunca ha dirigido a Colombia en toda su carrera. Aun así, sí ha estado en un partido de Suiza, y fue justamente en una Copa Mundial de la FIFA.

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Este árbitro estuvo presente en el partido de 2022 en el que Suiza se midió a Brasil. En ese partido los ‘helvéticos’ cayeron derrotados frente a la ‘canarinha’ por un marcador de 1-0.

Claramente, esto emociona a todos los fanáticos, sobre todo por la posibilidad de que Colombia consiga una victoria que lo posicione en cuartos de final, una vez más en su historia.

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A pesar de esto, todo se definirá en la cancha el próximo 7 de julio. El cotejo iniciará sobre las 3:00 p.m. de Colombia, en un encuentro que cerrará de forma definitiva las llaves de los cuartos de final para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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