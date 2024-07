Archivado en: • •

La banda estadounidense The Killers ha concluido su gira «Rebel Diamonds» en el Reino Unido, estableciendo un nuevo récord con seis noches consecutivas en el O2 Arena de Londres. Este hito en el icónico recinto fue culminado con un homenaje especial a la banda Oasis.

La gira «Rebel Diamonds» toma su nombre del álbum recopilatorio lanzado en 2023, celebrando dos décadas de éxitos y el vigésimo aniversario de su primer álbum, «Hot Fuss», que incluye el famoso sencillo «Mr. Brightside». Después de actuar en Irlanda, Reino Unido y España, The Killers se preparan para llevar su música a Japón, antes de continuar su recorrido por Norteamérica.

En su estadía en Londres, The Killers ofrecieron seis conciertos en el O2 Arena. En una muestra de su conexión con los fanáticos, interrumpieron una de sus presentaciones para transmitir la semifinal de la Eurocopa entre Inglaterra y Países Bajos, un partido que ganó Inglaterra. Este gesto fue muy apreciado por los asistentes, consolidando aún más la relación entre la banda y sus seguidores británicos.

The Killers rindió especial homenaje a OASIS

A su salida de la capital británica, The Killers quisieron rendir un tributo especial a Oasis, una de las bandas más influyentes de la música británica. Brandon Flowers, el vocalista, se fotografió en la calle Berwick, en el barrio de Soho en Londres, recreando la portada del álbum «(What’s The Story) Morning Glory?» de Oasis. Publicó la foto en Instagram, reemplazando el texto original con «If You Know, You Know», una clara señal de su admiración por la banda de Manchester.

Oasis, a pesar de sus numerosas controversias y peleas, sigue siendo una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Los hermanos Gallagher, con su estilo único y su actitud provocadora, han inspirado a innumerables artistas en todo el mundo, contribuyendo significativamente al éxito de muchas bandas contemporáneas.

Con la gira «Rebel Diamonds», The Killers no solo celebran sus propios logros, sino que también honran a aquellos que los han inspirado. Su tributo a Oasis es un testimonio de la profunda conexión que sienten con la música británica y su legado. Ahora, con la mirada puesta en Japón y Norteamérica, The Killers continúan llevando su música a nuevas audiencias, mientras rinden homenaje a sus ídolos y consolidan su propio lugar en la historia del rock.