The Killers ha sido una de las bandas más influyentes de la época moderna del rock, gracias a varios éxitos destacados.

The Killers es una de las bandas más exitosas del rock tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Liderados por Brandon Flowers, esta agrupación ha encantado a miles de fans con éxitos inolvidables.

Particularmente, este grupo ha sido capaz de estremecer escenarios y estudios de grabación alrededor de todo el mundo, tal y como sucederá durante el Festival Estéreo Picnic 2026.

Para empezar a palpitar esta presentación, les hablaremos sobre uno de los éxitos más grandes en la carrera de The Killers, y la curiosa historia que guarda detrás.

El éxito de The Killers que comenzó como un fiasco

Sin lugar a dudas, en la actualidad The Killers acumula una cantidad enorme de éxitos los cuales han marcado a sus fanáticos.

Varias melodías y letras han marcado la niñez, adolescencia o vida de sus seguidores. Algunos de ellos son ‘Mr. Brightside’, ‘When You Were Young’, ‘Human’ o ‘Somebody Told Me’.

Esta última es una de las más brillantes del rock. Sin embargo, algo que pocos saben es que inicialmente este éxito comenzó como un fiasco.

Dicho sencillo fue lanzado en el año 2004 con una portada de color magenta. No obstante, no obtuvo la atención esperada, y no despegó en las listas como lo deseaba la banda.

A partir de esto, ‘Somebody Told Me’ fue relanzada por segunda vez, pero esta vez con una portada azul. Luego de esto, esta canción despegó y se convirtió en un éxito icónico para la banda.

Esta composición se ha mantenido por largos años como uno de los mayores éxitos en la carrera de The Killers, y así se demuestra con cifras.

Según cifras de Kworb, ‘Somebody Told Me’ es la segunda canción más escuchada de The Killers en Spotify, con más de mil millones de reproducciones.

Esto la posiciona solo por detrás de ‘Mr. Brightside’, la legendaria composición con más de 2 mil millones de streams.

Sin lugar a dudas, esta es una de las canciones más grandes en la historia del rock, siendo capaz de impulsar la carrera de The Killers hacia el estrellato.

Sus fans la corean en vivo en cada uno de sus conciertos, y si usted es uno de ellos podrá hacerlo en el Festival Estéreo Picnic 2026, donde la banda será uno de los ‘headliners’.