La mejor canción de ‘The Killers’ según expertos: es un éxito histórico para la industria musical

The Killers es una de las bandas más grandes del rock en la actualidad. La agrupación de Brandon Flowers presenta un sinfín de éxitos, los cuales han marcado a toda una generación de amantes de la música en el mundo.

Esta banda que se presentará en el Festival Estéreo Picnic 2026 posee un catálogo lleno de canciones brillantes y éxitos históricos.

Gracias al éxito de The Killers, miles de fans resaltan algunas de sus canciones como éxitos brillantes, pero, hay una canción que destaca como la mejor de su trayectoria.

¿Cuál es la mejor canción de The Killers?

The Killers ha logrado una cantidad enorme de éxito alrededor del mundo. Desde sus inicios, esta banda ha sido capaz de enamorar a gran cantidad de fanáticos, con letras y ritmos inolvidables.

Por supuesto que, seleccionar uno como el mejor resulta complejo. Sin embargo, hace poco expertos se atrevieron a destacar un éxito de la banda en particular.

Hace algunos días, desde Rolling Stone lanzaron una lista con los 250 mejores éxitos de este siglo. Allí resaltó una canción de The Killers está en los puestos más altos.

La agrupación de Brandon Flowers ha sido capaz de destacar con varios éxitos, pero, hay una que, según esta revista especializada es la mejor de la banda.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Mr. Brightside’. Esta canción de The Killers destaca al tratarse de uno de sus sencillos debut, y se trata de uno de los ‘tracks’ más brillantes del ‘Hot Fuss’ de 2004.

Según Rolling Stone, esta canción destaca por su estilo post-punk. Este estilo ha enamorado a una gran cantidad de fans.

Este éxito está en el puesto número 26 de la lista. Pero, también resalta por ser la canción más escuchada de The Killers, en plataformas digitales.

Según Kworb, esta canción acumula más de 2 mil millones de reproducciones, y se posiciona por encima de otros éxitos como ‘Somebody Told Me’, ‘Human’ o ‘When You Were Young’.

Sin dudas, esta lista deja en buen lugar a este colectivo, sobre todo como una banda que ha logrado marcar legado en este siglo, al punto de estremecer a sus fanáticos en estudios y escenarios como lo harán en el próximo año desde el Parque Simón Bolívar.