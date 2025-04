Considerados una de las bandas más influyentes del rock alternativo del siglo XXI, The Killers han dejado una huella imborrable en la escena musical global. Surgidos a comienzos de los 2000 en Las Vegas, supieron construir una identidad sonora que mezcla el espíritu del new wave ochentero con la energía del indie rock moderno.

Con éxitos que se volvieron himnos generacionales como ‘Mr. Brightside’, ‘Somebody Told Me’ y ‘When You Were Young’, el grupo liderado por Brandon Flowers se consolidó rápidamente como una de las propuestas más sólidas y perdurables del panorama musical anglosajón.

Esta es la canción de The Killers que Brandon Flowers considera su obra maestra

A pesar de tener un catálogo repleto de clásicos, hay una canción que para Brandon Flowers destaca por encima de todas: ‘Read My Mind’. Así lo confesó durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en 2017, según informó Far Out Magazine.

“Mi track preferido, y del que no me avergüenzo, es ‘Read My Mind’”, expresó sin titubeos. “No importa si estamos en un bar, en una arena, en un estadio, en un festival o ante 50 personas, cuando comienza esa canción, el ambiente cambia”, agregó el vocalista, describiendo la conexión única que el tema genera tanto en él como en el público.

Esta canción forma parte de ‘Sam’s Town’, el segundo álbum de estudio de la banda lanzado en 2006, una producción que marcó un giro hacia un sonido más maduro y conceptual, con influencias del rock estadounidense clásico.

Sin embargo, el proceso creativo detrás de ‘Read My Mind’ no fue sencillo. En una entrevista concedida a Rolling Stone, Flowers explicó cómo el productor Alan Moulder fue clave en el desarrollo final del tema. “Escuché a Alan decir: ‘Estamos tratando de convertir a ‘Peggy Sue’ en ‘With Or Without You’, que fue un golpe porque básicamente decía que mis letras no eran lo suficientemente buenas”, relató el cantante.

Este comentario fue un punto de inflexión. Motivado por la crítica, Flowers decidió reinventar la canción casi por completo: “Entonces comencé a cantar diferentes melodías y en dos horas era una canción completamente nueva. Creo que es la mejor que escribimos”, concluyó.

Con cada interpretación en vivo, ‘Read My Mind’ reafirma su estatus como una de las piezas más emocionales y queridas del repertorio de The Killers. Para Brandon Flowers, no se trata solo de una canción: es un reflejo de su evolución como artista, una muestra de vulnerabilidad creativa y una declaración de amor al poder de la música bien hecha.