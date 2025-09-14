VIDEO: Así fue el impresionante gol olímpico que hizo Di María con el Rosario Central

Di María es uno de los futbolistas más importantes en Argentina, quien se ha posicionado no solo con sus jugadas, sino también por todo lo que ha hecho con la Selección celeste, que en varias oportunidades tuvo relevante victoria, incluyendo ser campeones de la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. Ahora, el deportista disfruta de su carrera en el país que lo vio nacer, con el equipo de sus amores, Rosario Central, en donde se ha destacado en varias oportunidades.

En la tarde de este domingo 14 de septiembre, cientos de personas empezaron a hablar de la jugada histórica que hizo el argentino y que logró marcar el empate contra el Boca Juniors. Como hace mucho no se veía, se trató de un gol olímpico, que impresionó a cientos de personas en todo el mundo, tanto a los asistentes al estadio.

VIDEO: Así fue el impresionante gol de Ángel Di María

En redes sociales, varias personas estaban hablando sobre el partidazo que se jugó entre Boca Juniors y Rosario de Argentina, en donde varias leyendas del fútbol a nivel internacional se destacaron en las canchas. Uno de los que más logró brillar en la cancha, fue Ángel Di María, quien en el primer tiempo hizo una jugada histórica que quedó en la memoria de todos los hinchas.

El marcador iba 1-0 a favor del Boca Juniors, cuando en el minuto 24 del primer tiempo, Fideo no dudó a la hora de cobrar un tiro de esquina, cobrando con tan exactitud que logró dar dentro del arco, marcando el empate en el encuentro. Esto en la fecha ocho del torneo de Clausura del 2025. Por lo que desde hace varios días se venía hablando sobre este partido, que para muchos se trataba de algo histórico que va a quedar marcado en los libros de historia del fútbol argentino.

¡¡¡GOLAZO OLÍMPICO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE BOCA!!! pic.twitter.com/DDWGnuSt9W — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

Desde los primeros minutos, se vio cómo Ángel Di María y sus hijos compartían con Leandro Paredes, quien juega actualmente con el Boca Juniors y con quien tiene muy buena relación desde hace varios años. Incluso, muchos dicen que el abrazo entre los futbolistas marcó un hito histórico, de dos leyendas que, al parecer, ya jugaron los últimos partidos con la camiseta albiceleste.

El partido finalizó en un empate, por lo que pese a que con este gol no lograron la victoria, si se dice que se podría tratar del gol de la fecha.