Desde la incursión de las plataformas digitales en la reproducción y la distribución de la música, la cantidad de oyentes internacionales ha crecido. En la actualidad, esta métrica es relevante para las bandas y artistas que buscan proyección internacional o reafirmación de su éxito.

En ese sentido, Nirvana es una de las bandas de rock más escuchadas de Spotify. El trío estaba compuesto por Kurt Cobain era el guitarrista y vocalista, Dave Grohl en la batería y Kris Novoselic en el bajo, por lo que, canciones como ‘Smells Like Teen Spirit’ y ‘Come As You Are’ son sus temas más reproducidos. ¿Se ha preguntado cuál de los dos es el más escuchado? Aquí le contaremos sobre dos inconfundibles temas concebidos por la banda norteamericana.

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La canción más escuchada de Nirvana en Spotify

La banda comandada por Kurt Cobain ha logrado permanecer en la mente y las listas de reproducción de los fanáticos del género y, con cerca de 3 mil millones de reproducciones registradas en Spotify, el himno de la juventud revolucionaria noventera ‘Smells Like Teen Spirit’ es la canción que más reproducciones acumula en todo el repertorio de la banda.

La segunda más escuchada, según la plataforma, es ‘Come As You Are’. La canción ha sido escuchada más de 2 mil millones de veces.

Ambas canciones están incluidas en el álbum con una de las portadas más recordadas de la época. Se trata de ‘Nevermind’, salido en 1991 y producido por Brian David ‘Bunch’ Vigorson.

El origen del nombre de ‘Smells Like Teen Spirit’

La emblemática canción fue escrita por Cobain semanas antes del lanzamiento del disco y la inspiración para la canción tiene que ver con algo diferente a lo que dice la letra.

Se dice que la famosa frase vino de una amiga del guitarrista, también integrante de una banda. Katrherine Hanna, quien en ese momento integraba la banda Bikini Kill, escribió la oración en una pared dentro de la casa del vocalista de Nirvana, en referencia al desodorante que usaba Tobi Vail, integrante de la Bikini Kill y novia de Kurt Cobain.

Aunque el tema más escuchado de Nirvana tiene un tono revolucionario, franco y juvenil, pues fue la interpretación del guitarrista, resultó surgir de una marca de desodorante y su línea de productos para mujeres jóvenes.

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¿Cobain odiaba ‘Smells Like Teen Spirit’?

Aunque la canción era constantemente aclamada por el público durante las presentaciones en vivo, se dice que Kurt Cobain no estaba del todo contento con el éxito del tema, pues tendía a opacar el resto de las producciones de la banda. Inclusive, aunque las productoras y programas de televisión les pedían interpretar su gran éxito en todas partes, Nirvana evitaba darle tanto protagonismo a la canción.

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