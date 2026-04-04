Kurt Cobain vs Pearl Jam: la frase que encendió el grunge 

El grunge no solo fue guitarras distorsionadas y camisas de franela, también tuvo sus tensiones. Kurt Cobain, líder de Nirvana, dejó una de las frases más polémicas del movimiento al referirse a Pearl Jam como “títeres corporativos de la música alternativa”.

La crítica que marcó época

Durante el auge del grunge en los años 90, Kurt Cobain se mostró crítico con el crecimiento comercial de algunas bandas del movimiento.

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En ese contexto, apuntó directamente contra Pearl Jam, cuestionando su relación con la industria y el éxito masivo que estaban alcanzando.

Grunge vs industria

Para Cobain, el espíritu del grunge debía mantenerse alejado de lo comercial.

El éxito de bandas como Pearl Jam representaba, según su visión, una contradicción con los valores originales del género, que buscaba autenticidad por encima de ventas.

Sin embargo, con el tiempo, estas diferencias se fueron diluyendo.

¿Realmente eran enemigos?

Aunque la frase fue fuerte, la relación entre ambas bandas no fue siempre conflictiva.

Con los años, Kurt Cobain reconoció que sus críticas habían sido duras y que, en realidad, compartían más cosas de las que los separaban.

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Por su parte, los integrantes de Pearl Jam también evitaron alimentar la polémica.

Dos bandas, un mismo legado

Hoy, tanto Nirvana como Pearl Jam son pilares del rock alternativo y del movimiento grunge.

Y aunque hubo tensión en su momento, el tiempo dejó claro que más que enemigos…

fueron dos formas distintas de entender el mismo sonido.