¿‘Smells Like Teen Spirit’ no es la mejor de Nirvana? Estas 3 canciones la superan

Aunque “Smells Like Teen Spirit” es considerada la canción más emblemática de Nirvana y uno de los himnos del rock de los años noventa, muchos fanáticos y críticos coinciden en que el grupo de Seattle dejó otras piezas igual o incluso más representativas de su sonido.

Lanzada en 1991 como sencillo principal del álbum Nevermind, “Smells Like Teen Spirit” se convirtió en un fenómeno cultural. Su riff de guitarra inconfundible, el contraste entre los versos suaves y los explosivos estribillos, y la voz desgarrada de Kurt Cobain marcaron un antes y un después en la historia del rock.

El tema catapultó al trío, formado por Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl, a la fama mundial y abrió las puertas del movimiento grunge al gran público.Sin embargo, el propio Cobain manifestó en varias entrevistas su incomodidad con la popularidad de la canción, que a su juicio no representaba completamente la esencia artística de Nirvana.

Tres canciones de Nirvana que superan a “Smells Like Teen Spirit”

En su corta pero intensa trayectoria, la banda construyó un legado con composiciones más complejas que muestran otras facetas del grupo más allá de su gran éxito comercial. A continuación, tres canciones que, según muchos seguidores y críticos musicales, capturan lo mejor de la esencia de Nirvana que “Smells Like Teen Spirit”.

“In Bloom”

Incluida también en Nevermind (1991), “In Bloom” representa uno de los momentos más sólidos de Nirvana en términos de composición. La canción destaca por la potencia de la batería de Dave Grohl, que marca un patrón rítmico inconfundible desde la introducción.

“All Apologies”

Cerrando el álbum In Utero (1993), “All Apologies” muestra una faceta más íntima y melancólica de la banda. En este tema, Cobain abandona la distorsión eléctrica para dar protagonismo a la guitarra acústica y a un arreglo sutil de cuerdas.

“Lithium”

También parte del disco Nevermind, “Lithium” es una de las canciones más representativas del sonido Nirvana. Su letra explora temas de fe, contradicción y equilibrio emocional, mientras la música juega con los cambios de intensidad característicos del grupo: estrofas tranquilas que desembocan en potentes explosiones sonoras.

Más de tres décadas después del lanzamiento de Nevermind, Nirvana sigue siendo una referencia imprescindible del rock alternativo. Aunque “Smells Like Teen Spirit” continúa siendo su canción más reconocida, temas como “In Bloom”, “All Apologies” y “Lithium” revelan la importancia del grupo en la historia del rock.