EN VIVO Uzbekistán vs Colombia Copa Mundial de la FIFA: Siga el minuto a minuto y goles AQUÍ

La Selección Colombia inicia su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo de alta expectativa ante Uzbekistán, en un partido que marca el debut de ambas selecciones en el torneo. Desde el pitazo inicial, la ‘tricolor’ buscará imponer su juego y comenzar con una victoria que le permita encaminar su clasificación en el Grupo K.

A continuación, siga el minuto a minuto con todas las incidencias, jugadas clave y posibles goles de este compromiso en vivo. Además puede seguir la transimisión EN VIVO a través del Rock N’ Gol de Radioacktiva con la mejor naracción del debut del combinado nacional.

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Minuto a Minuto Uzbekistán vs. Colombia

– 90 +10′ Se acaba el partido. Colombia logra sumar sus primeros tres puntos y se pone lider del grupo K.

– 90 + 9′ Se salva Colombia. Un palo en la portería de Camilo Vargas.

– 90 + 8′ Gooooooooooool de Campaz. Cucho Hernández aguanta el balón y logra centrar a Campaz quien mete el tercero.

– 90 + 6′ Tiro libre peligroso para Colombia.

– 90 + 2′ Cambios en Colombia

Entra Kevin Castaño por Luis Díaz. Carlos Gómez por el Jhon Arias.

– 90′ Adicionan 8 minutos de reposición.

– 86′ Campaz hace un remate que queda lejos de la portería.

– 81′ Johan Mojica se arriega con un tiro a portería.

– 79′ Cambios en Colombia

Entra Richard Ríos por Gustavo Puerta. Luis Javier Suárez por el Cucho Hernández.

– Cambios en Uzbekistán

77′ Sale Ashurmatov por Fayzullaev. Urozov por

– 73′ Colombia se acerca al tercero con una presión entre Luis Díaz y Campaz.

– 71′ Se reanuda el juego.

– Cambio en Colombia

Sale James Rodríguez por Campaz.

– 68′ Tiempo de hidratación.

DATO: Este el gol número 15 de Luis Díaz en la era de Néstor Lorenzo.

– 65′ ¡GOOOOOOOOL! ‘Lucho’ Díaz marca el segundo para Colombia tras un pase de Gustavo Puerta.

Min 60: Gol de Abbosbek Fayzullaev para Uzbekistán

– Cambio en Uzbekistán

Sale Sherzod Naasrullaev e ingresa Farrukh Sayfiev

Inicia el segundo tiempo

Finaliza el primer tiempo del encuentro

Uzbekistán 0-1 Colombia

Se jugarán 5 minutos más en el primer tiempo del encuentro

– 41 Gooooooooolazo de Colombia 🇨🇴⚽

Daniel Muñoz anota el primer tanto de Colombia, tras pase de Luis Díaz.

– 33′ Primera tarjeta amarilla para Uzbekitán para el defensa Khusanov.

– 31‘ Primera jugada clara para Colombia. Un tiro de Luis Díaz termina en el palo izquierdo de la cancha de Uzbekistán.

– 25′ se reanuda el partido.

– 22′ Tiempo de hidratación.

– 19′ A la altura ddel partido Colombia domina la posesión del balón con 62% frente a 29% de Uzbekistán.

– 18′ Primer tiro de esquina de la ‘tricolor’. Lo cobra James Rodríguez, pero el equipo rival logra despejar el balón.

– 16′ Primer tiro a puerta de la Selección Colombia por parte de Jhon Arias.

– 12′ Un acercamiento de Colombia terminó en fuera de lugar tras un pase de James Rodríguez a Daniel Muñoz.

– 8′ Segundo tiro libre de Uzbekitán. Pelota muy bien despejada por Camilo Vargas.

– 7′ Primera tarjeta amarilla del partido para Johan Mojica de la Selección Colombia

– 5′ Primer tiro libre cobrado por James Rodríguez

– 3′ Pirmer tiro libre para Uzbekistán

– 1′ Comienza el partido