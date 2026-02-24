Hora y dónde ver en VIVO HOY Independiente Medellín vs. Liverpool por la Copa Libertadores

Ya se dio inicio a la Copa Libertadores, uno de los torneos más importantes en Sudamérica y en donde todos los equipos de los diferentes países quieren destacar para poder quedarse en el primer lugar. Este martes 24 de febrero del 2026, el club colombiano Independiente Medellín va a jugar el partido clasificatorio contra el Liverpool en un partido en donde tienen que empezar sumando.

En esta oportunidad, el club colombiano se va a enfrentar con uno de los grandes de Uruguay, que en el primer partido ya logró ganar con un marcador 2-1 y en esta oportunidad quiere seguir avanzando. Además, en caso de ganar este partido, va a poder jugar con el ganador del partido Guaraní-Juventud, que tiene un marcador parcial de 0-0.

Hora y dónde ver HOY en VIVO Medellín vs. Liverpool por la Copa Libertadores

Para muchos, este es uno de los partidos más importantes que va a tener el equipo colombiano en las últimas semanas. Pese a que en este momento su paso por la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 no tiene los mejores resultados, el equipo quiere marcar la diferencia y hacer algo completamente nuevo en este torneo internacional, ganando un cupo a la siguiente ronda.

El partido se va a jugar HOY martes 24 de febrero del 2026 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 7:30 p.m. y va a tener transmisión en VIVO por medio del canal ESPN en el paquete de suscripción paga de Disney+. Además, podrá seguir todos los detalles del encuentro deportivo por medio del Rock N’ Gol de Radioacktiva, en donde darán a conocer todo lo que se espera de este partido.

¡Hoy juega el #Poderoso! 🔴🔵 🆚 Medellín vs Liverpool F.C.

🏆 CONMEBOL @Libertadores 2026

📅 Fase 2 – vuelta

🏟️ Atanasio Girardot

⏰ 7:30 p.m.

🎟️ App DIM Plus#DaleMedellín pic.twitter.com/OztQMPU8UE — DIM (@DIM_Oficial) February 24, 2026

Es importante mencionar que este es el primer partido en condición de local del DIM y el pasado lunes 23 de febrero dio a conocer su lista de jugadores convocados, en donde hay varias figuras que estaba guardando el técnico para este enfrentamiento. Mientras tanto, el Liverpool ha tenido un poco más de reserva en todo lo que será su llegada a Medellín, en donde espera poder voltear el marcador para quedarse con el cupo.