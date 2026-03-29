Alineaciones confirmadas Colombia vs Francia: estos son los 11 titulares de la ‘tricolor’ HOY
La Selección Colombia pone todo sobre la cancha, con el objetivo de vencer a Francia en este amistoso de preparación.
Colombia vs Francia es el partido que emocionará a todo el país este 29 de marzo. La ‘tricolor’ se medirá en un nuevo amistoso a un equipo europeo, en preparación para la Copa del Mundo de este año de 2026.
El combinado ‘cafetero’ jugará frente a ‘Les Blues’ en un partido que, indudablemente, es uno de los más atractivos de este cierre de la fecha FIFA a nivel internacional
Este encuentro está apenas a horas de empezar, y ambos combinados ya confirmaron sus oncenas para jugar este partido desde Northwest Stadium de Landover, Maryland, de Estados Unidos.
La Selección Colombia se mide a un gigante europeo, con la ambición de mejorar su imagen presentada frente a Croacia el pasado jueves. Los dirigidos por Néstor Lorenzo cayeron derrotados por un marcador de 2-1 frente a los croatas.
El combinado ‘cafetero’ se mostró falto de ritmo, y con algunas falencias en intensidad, lo que ocasionó preocupación por parte de los hinchas de cara al Mundial de 2026.
Aun así, tendrá otra oportunidad de calentar motores para este torneo, cuando se mida a Francia este 29 de marzo, desde Estados Unidos.
Por su parte, Francia demostró su poderío al derrotar a Brasil por un marcador de 2 goles a 1. Luego de esto, el combinado francés ha optado por rotar a algunos de sus jugadores, para así dar participación a los suplentes.
En el caso de Colombia, también se han dado algunas modificaciones respecto al choque ante Croacia, para así perfilar al universo de jugadores que participarán en el Mundial de 2026.
Las alineaciones confirmadas por ambos equipos para este partido son:
Colombia: Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Árias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.
Francia: Brice Samba, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernández, Lucas Digne, Warren Zaïre-Emery, N’Golo Kanté, Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Desiré Doué, Marcus Thuram.
Si desea disfrutar de este encuentro, les contamos que el partido está pautado para empezar a las 2:00 p.m. de Colombia.
La transmisión puede ser disfrutada a través de las señales de Gol Caracol, Canal RCN, y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.
