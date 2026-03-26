Alineación probable de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia HOY 26 de marzo: hay varias sorpresas

La Selección Colombia se prepara para su primer partido de este 2026. La ‘tricolor’ se mide a un choque de preparación para la Copa del Mundo de este año, y lo hará con un contricante de talla gigante en Europa.

Croacia será la primera pueba para el combinado nacional, en lo que será un partido entre dos seleccionados que harán parte de la Copa del Mundo.

Néstor Lorenzo ya tendría en claro los jugadores que harán parte de este choque desde el inicio, y aquí les contamos cual sería la oncena que representaría el ‘tricolor’ en esta cancha.

La fecha FIFA de la Selección Colombia

La Selección Colombia comienza su recta final en la preparación para el Mundial de 2026. El combinado nacional se ha perfilado como uno de los favoritos de esta competencia, pero deberá empezar a demostrarlo desde los amistosos.

El combinado ‘cafetero’ se medirá en este mes de marzo a dos gigantes europeos, que representarán un reto importante en la preparación para este torneo.

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Uno de ellos se presentará en la cancha este mismo 26 de marzo, como lo es el combinado de Croacia. El equipo liderado por Luka Modric, jugará ante Colombia en el Northwest Stadium de Maryland.

Esta será una buena toma de ritmo para la ‘tricolor’ de cara al torneo mundial de 2026. Sin embargo, en próximos días tendrá un reto de incluso mayor nivel.

El 29 de marzo, Colombia se medirá a Francia, en un partido que marcará el gran cierre de la fecha FIFA para el combinado nacional. Ambos partidos serán de gran importancia, pero, en primer lugar, Néstor Lorenzo se enfocará en los croatas.

El entrenador ha contado con varios entrenamientos en los últimos días, y ya tendría preparadas algunas sorpresas en su oncena, de acuerdo a lo visto hasta ahora, y una de ellas sería Álvaro Montero.

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Este partido está pautado para llevarse a cabo a las 6:30 p.m. de Colombia, y las alineaciones probables para este choque serían los siguientes:

Croacia: Dominik Livaković, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić, Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir.

Colombia: Álvaro Montero, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera, Déiver Machado, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.