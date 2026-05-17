Jason Newsted reveló la verdadera razón por la que dejó Metallica: “Iba a morir”

Jason Newsted, recordado por ser el bajista de Metallica durante más de una decada volvió a hablar sobre las verdaderas razones detrás de su salida de la banda en el 2001. En entrevista con Dean Delray el músico habló de que atravesaba una situación física y emocional al limite que terminó obligandolo a alejarse del grupo.

Newsted confesó que llegó a sentirse desesperado porque no encontraba el tipo de ayuda médica y emocional que necesitaba en ese momento. Incluso sentía que, si seguía viviendo de la misma manera iba literalmente a morir.

Durante la entrevista también recordó que sufría fuertes dolores físicos relacionados con lesiones en cuello, espalda y brazos debido al desgaste acumulado de tantos años tocando.

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Su salida marcó uno de los momentos más tensos de Metallica

Jason ingresó a Metallica en 1986 después de la muerte de Cliff Burton, convirtiéndose en una pieza clave durante discos como And Justice for All, Metallica y Load.

Su salida en 2001 tomó por sorpresa a millones de fanáticos y generó una enorme crisis interna dentro de la banda. Esa etapa quedó años después en Some Kind of Monster, el famoso documental que mostró los conflictos emocionales, discusiones y problemas personales que atravesaban los integrantes de Metallica.

Además de los problemas de salud, Newsted volvió a mencionar frustraciones relacionadas con su crecimiento musical. Durante años, el bajista expresó que quería desarrollar proyectos paralelos y explorar otras ideas de Metallica, algo que generó tensiones especialmente con James Hetfield.

El músico aclaró que no guarda rencor, sí dejó claro que durante mucho tiempo sintió que estaba sacrificando demasiada física y mentalmente.

Los fans reaccionaron tras sus declaraciones

Las declaraciones del exbajista rápidamente generaron reacciones entre seguidores del metal y comunidades dedicadas a Metallica.

Seguidores después de conocer más detalles sobre esta etapa, entienden mucho mejor por qué decidió abandonar la banda. Newsted siempre fue uno de los integrantes más queridos por el público debido a su energía sobre el escenario y conexión con los fans.

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