La Selección Colombia se prepara para un estreno de alta exigencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará a Uzbekistán en su primer partido del torneo. Con la expectativa al máximo entre los aficionados, se ha generado gran interés por la formación titular que utilizará el equipo nacional en este debut, un once que podría marcar el rumbo del combinado tricolor en su camino mundialista.

La cita se llevará a cabo en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, escenario en el que la ‘tricolor’ busca sumar sus primeros tres puntos para tomar la delantera del grupo K. El conjunto asiático por su parte disputa por primera vez una Copa del Mundo y llega bajo la dirección técnica del italiano Fabio Cannavaro, campeón mundial con Italia en 2006.

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Alineación de la Selección Colombia ante Uzbekistán

Néstor Lorenzo ya definió la nómina titular de la Selección Colombia para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la noche de este 17 de junio, la ‘tricolor’ inicia su camino en el Grupo K, donde comparte con Portugal, la República Democrática del Congo y Uzbekistán, su primer rival en el torneo. El combinado nacional afronta este estreno con la expectativa de arrancar con victoria y dar el primer paso en su camino mundialista.

Ante la expectativa de la hinchada colombiana, estos son los jugadores que saltarán como titulares al campo con la intención de imponer condiciones y marcar el ritmo del partido a favor de la ‘tricolor’. La gran noticia es que James Rodríguez y Luiz Díaz figuran. ¿Quiénes más están? Te contamos. Le puede interesar: ¿Cuál es el jugador de la Selección Colombia con menos seguidores? Listo para el gran salto

Nómina titular Selección Colombia

Camilo Vagas

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

James Rodríguez (capitán)

Luis Javier Suárez

Luis Díaz

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