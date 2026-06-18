Alineación de la Selección Colombia para HOY en su debut ante Uzbekistán en la Copa Mundial FIFA 2026
La Selección enfrentará HOY a Uzbekistán con una nómina que buscará sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos.
La Selección enfrentará HOY a Uzbekistán con una nómina que buscará sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos.
La Selección Colombia se prepara para un estreno de alta exigencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará a Uzbekistán en su primer partido del torneo. Con la expectativa al máximo entre los aficionados, se ha generado gran interés por la formación titular que utilizará el equipo nacional en este debut, un once que podría marcar el rumbo del combinado tricolor en su camino mundialista.
La cita se llevará a cabo en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, escenario en el que la ‘tricolor’ busca sumar sus primeros tres puntos para tomar la delantera del grupo K. El conjunto asiático por su parte disputa por primera vez una Copa del Mundo y llega bajo la dirección técnica del italiano Fabio Cannavaro, campeón mundial con Italia en 2006.
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Néstor Lorenzo ya definió la nómina titular de la Selección Colombia para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la noche de este 17 de junio, la ‘tricolor’ inicia su camino en el Grupo K, donde comparte con Portugal, la República Democrática del Congo y Uzbekistán, su primer rival en el torneo. El combinado nacional afronta este estreno con la expectativa de arrancar con victoria y dar el primer paso en su camino mundialista.
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