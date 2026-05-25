Ni Jackie Chan se atrevió a tanto: vigilantes de TransMilenio ahora entrenan karate y ponen a temblar a los colados

En Bogotá ya no solo toca correr para alcanzar el TransMilenio: ahora, al parecer, también habrá que pensar dos veces antes de colarse porque los guardas estarían subiendo de nivel. Un video que rápidamente se volvió viral en redes mostró a varios vigilantes del sistema recibiendo clases de artes marciales y los comentarios no tardaron en aparecer.

La grabación, publicada en TikTok por el usuario @luisparra827, dejó ver a decenas de guardas practicando movimientos de defensa personal en uno de los parqueaderos de un portal de TransMilenio.

Le puede interesar: Esta es la estación de TransMilenio que más se llena, según la IA: Peores horas para usarla

En el clip aparece un instructor de karate con cinturón negro enseñando técnicas al grupo, mientras varios usuarios en redes ya comparan la escena con una película de acción o con el dojo de Cobra Kai versión Bogotá.

Todo ocurre en medio de la batalla eterna contra los famosos “colados”, un problema que sigue desangrando las finanzas del sistema de transporte de la capital. Según datos revelados por la concejal Diana Diago, la evasión del pasaje le cuesta a TransMilenio más de $728 millones diarios. Plata suficiente para alimentar todavía más la discusión sobre seguridad, controles y cultura ciudadana en Bogotá.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales porque muchos usuarios aseguran que nunca habían visto una capacitación de ese tipo para personal de vigilancia del sistema. Aunque no se conocen detalles oficiales sobre el entrenamiento ni sobre qué tan frecuente resulta este tipo de prácticas, el video disparó toda clase de memes y reacciones en redes sociales.

Necesita saber: VIDEO: Alcalde Galán mostró primeras pruebas del Metro de Bogotá: así se ven los vagones en la capital

Algunos celebran que los guardas se preparen mejor para enfrentar situaciones agresivas dentro de estaciones y buses; otros simplemente preguntan si ahora el colado tendrá que enfrentarse a una llave de karate antes de escapar.

Los colados: un problema millonario para Transmilenio

La pelea contra quienes entran sin pagar no es menor. Solo durante 2024, las autoridades impusieron cerca de 174.000 comparendos por evasión en TransMilenio y el SITP. El problema es que muy pocos pagan: apenas el 6 % de los sancionados respondió con el dinero de la multa, mientras el resto sigue engrosando la cartera morosa del sistema.

Ver también: Estas son las canciones de rock perfectas para escuchar en TransMilenio y no aburrirse

Actualmente, colarse en TransMilenio se considera una infracción tipo 2 bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Para 2026, la sanción económica llega a $189.800.

Mientras tanto, el Distrito también intenta aplicar estrategias menos agresivas y más pedagógicas. Algunos infractores ahora pueden cambiar la multa por trabajo comunitario, participando en jornadas de limpieza, recuperación de espacios públicos y creación de murales en diferentes sectores de Bogotá.