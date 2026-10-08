Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios con históricos invitados: días y lugar del concierto

Aerosmith es una de las bandas más grandes en la historia del rock. Esta agrupación ha encantado a miles de personas a lo largo de su historia, gracias a la presencia de Joe Perry, y un estilo brillante en su trayectoria.

Desde los ’70’s este grupo ha encantado a miles de fanáticos, quienes han seguido su carrera de cerca el recorrido de esta agrupación con notable pasión.

Dicho cariño hacia la banda fue demostrado en el pasado 2024, cuando la agrupación anunció su retiro de los escenarios, por inconvenientes de salud por parte de Steven Tyler.

En ese momento se pensó haber visto lo último de la banda en escena. Sin embargo, Aerosmith sorprendió al anunciar su regreso como sorpresa el pasado 7 de octubre.

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La agrupación originaria de Boston volverá a los escenarios con 2 fechas imperdibles, en la cual dirán presente artistas legendarios. Aquí le contamos todos los detalles.

Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios con históricos invitados

Aerosmith anunció dos históricos shows para sus fanáticos en un evento que lleva el nombre ‘Aerosmith & Friends’. La banda volverá a la palestra pública, con dos fechas en las que presentarán invitados históricos de la escena rock.

La banda reveló que llegará al Hollywood Bowl, con 2 noches únicas que tendrán la presente de los siguientes invitados junto a la banda:

The Black Crowes

Run DMC

Heart

Andrew Watt

Billy Idol

Chad Smith (Red Hot Chili Peppers)

Duff McKagan (Guns N’ Roses)

Eric Church

Jerry Cantrell (Alice in Chains)

Marcus King

Mike Inez (Alice in Chains)

Nuno Bettencourt (Extreme)

Pat Monahan (Train)

Sammy Hagar

Slash (Guns N’ Roses)

Steve Stevens

Sully Erna (Godsmack)

Tom Morello

Adam Wakeman

Audley Freed

Don Was

Kenny Aronoff

Estos eventos tendrán lugar los días 29 de octubre y 1 de noviembre, con dos shows históricos para los amantes del rock, en el gran regreso de una banda que dominó la industria con éxitos de la talla de ‘Amazing’, ‘Dream On’ y ‘I Don’t Wanna Miss a Thing’.

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Por ahora se desconoce si estos serán 2 eventos aislados, o el regreso definitivo de Aerosmith a los escenarios. Sin embargo, la emoción por parte de los fanáticos de este grupo por este anuncio ha sido notable en las redes sociales.