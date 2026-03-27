Steven Tyler de Aerosmith cumplió 78 años; estas son las canciones que lo llevaron a la fama

Los fans del rock pesado sin duda en al menos una vez en sus vidas han escuchado a Aerosmith, una de las agrupaciones más populares por sus sonidos que los hacen destacar, pero en especial por la voz de Steven Tyler, uno de los grandes exponentes del género. Con su voz, en varias oportunidades él logró paralizar a todos sus seguidores, pues tiene un rango vocal bastante alto que en diferentes momentos ha sido objeto de estudio.

El pasado jueves 26 de marzo del 2026, el cantante cumplió 78 años y, aunque su voz sí presentó algunos cambios, sigue siendo muy imponente y fuerte. Esto a tal punto que, en varios momentos, sus seguidores han hablado de la forma en la que cambió la industria y logró mantenerse vigente, pese al paso de los años.

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Las canciones más populares de Aerosmith que los llevaron a la fama

Cryin: Hace parte del disco ‘Get a grip’ que salió en 1993 y se convirtió en uno de los más populares de la banda; este sencillo logró destacar no solo por los sonidos fuertes, sino también por la emotividad que emanan en cada momento. Con el paso de los minutos, se puede escuchar cómo se vuelve un poco más intensa la voz de Tyler, que logra conectar con todo aquello que la está escuchando desde el principio.

I Don’t Want to Miss a Thing: La canción marcó la historia de la banda, se estreno en 1998 e hizo parte de varias películas de cine internacional, en donde fue todo un éxito. Aunque algunas personas no conozcan su nombre, todos la han escuchado al menos una vez en su vida. La voz de Tyler explota en su punto más alto, al punto que muchos se conectan con el sentimiento que quieren transmitir con la letra.

Love In An Elevator: Para muchos, esta sería la canción más popular de Aerosmith, en donde desde los primeros segundos se puede sentir la energía de Steven Tyler que, sin duda, busca transmitir algo completamente diferente con su voz fuerte y contundente en cada nota. Para muchos, esta interpretación es una de las mejores en la industria del rock, que muestra solos de guitarra que conquistan a todos los fans.