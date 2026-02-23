La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta bastante evolucionada que facilita diferentes tareas del día a día. Recientemente se han vuelto virales diferentes versiones de canciones o colaboraciones de diferentes artistas, incluso si ya fallecieron, revolucionando ahora el mundo de la música.



Se dice que este tipo de herramienta podría llegar a sustituir diferentes trabajos y limitar la posibilidad de acceder a empleos por lo que es más rápida y reduce la cantidad de personas que podrían hacer una sola tarea. Si nos referimos al ámbito musical, no es necesaria ni la intervención del vocalista ya que con solo una pequeña grabación de voz, la plataforma podría llegar a hacer una canción con acordes, armonía, instrumentos y toda la estructura de una verdadera melodía.

Por ello, es común que diferentes artistas rechazaran por completo el uso de la misma para sus creaciones, además que lo ven como un mecanismo facilista que hace que se pierda la magia de la creación y estructuración de un pieza musical.

¿Qué fue lo que dijo Adrian Smith sobre las canciones creadas con inteligencia artificial?

El guitarrista de Iron Maiden se fue con toda y dio su más sincera opinión, a lo que mencionó que no le gustaba el uso de IA ya que convertía a las personas en “inútiles” pues el esfuerzo de hacer las cosas, cada vez era menos. También agregó que el hecho de disponer de este tipo de herramienta entorpece los procesos creativos y hace que pierdan todo su valor.

Según lo mencionado por Smith esto podría llegar a perjudicar a los artistas emergentes ya que con tanta saturación de canciones y producciones cualquier persona que tenga un computador puede llegar a hacer un álbum, una canción y hasta un video, lo que ocasiona que el trabajo de los demás se irá devaluando y no querrán pagar por ello.

Finalmente, dijo que se sentía honrado por haber nacido en una época donde la tecnología y las herramientas digitales no dominaban el mercado ni la cotidianidad, ya que desde su parecer, la vida se vivía mucho mejor de esa manera.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora