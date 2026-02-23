¡Alerta en la Selección Colombia! Jugador estrella de la tricolor se lesionó en su último partido

Faltan poco más de 100 días para que se de inicio al Mundial de fútbol de la FIFA 2026, que se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá. Por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer nuevos detalles sobre cuáles serán los jugadores convocados a la Selección Colombia que van a ir a todo por la copa del mundo.

Aunque no hay muchos detalles sobre quiénes serán los participantes que serán convocados en esta nueva edición, ya suenan los nombres de algunos deportistas, que se pondrían la camiseta tricolor. De hecho, ya los fans del seleccionado nacional han hablado sobre a quién quieren ver en la cancha, defendiendo la bandera de nuestro país.

Sin embargo, en las últimas horas, Juanfer Quintero tuvo que salir del partido River Plate vs. Vélez Sarsfield, debido a una lesión que no le permitió seguir en la cancha. Los equipos estaban jugando la sexta fecha del Torneo de Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

¿Qué le pasó a Juanfer Quintero, posible jugador de la Selección Colombia?

Después de que Juanfer saliera del juego en el minuto 27, varios de sus seguidores empezaron a hablar sobre lo que presuntamente le había pasado. Algunos hablaron sobre una fuerte lesión, mencionando que, en caso de que esto pasara, el volante se quedaría por fuera de la Copa del Mundo 2026.

El River perdió el partido y el equipo médico sacó al colombiano de la cancha por precaución de lesión mayor. Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre lo que le habría pasado al jugador, pues en el momento no se vio algo como una lesión de gravedad.

De hecho, se dice que podría ser una sobrecarga muscular que lo deje solo unos días por fuera de las canchas, pero que se podría recuperar antes de la convocatoria del mundial. Pero esto solo se va a saber en la tarde de este lunes 23 de febrero se darían a conocer nuevos detalles sobre los resultados de los exámenes que van a determinar su incapacidad.

Por ahora, todo el equipo de trabajo de la Selección Colombia se encuentra trabajando para elegir a los mejores jugadores que van a participar en el Mundial 2026. Así que próximamente se pondrían conocer algunos de los nombres de los posibles candidatos.