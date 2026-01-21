¿Cuántas personas escuchan Iron Maiden al día? Son millones de fanáticos en el mundo

Iron Maiden es una de las bandas más grandes de la historia del metal. El legado de esta agrupación es notable y se ha transmitido por décadas, gracias a su talento, y a canciones que se han convertido en auténticos himnos.

Muchas de las composiciones de esta agrupación gozan de un apoyo notable en el mundo, especialmente en sus conciertos.

No obstante, hay fanáticos que incluso han hecho parte de su día a día las canciones de esta banda, a modo de banda sonora, al punto de acumular una cantidad enorme de reproducciones.

En caso de que no sea consciente de la influencia y éxito de esta banda, aquí les contamos cuantas personas escuchan al día Iron Maiden.

¿Cuántas personas escuchan diariamente Iron Maiden?

Iron Maiden ha logrado tener una cantidad brillante de éxitos en su catálogo. Muchas de las canciones de esta banda han quedado inmortalizadas dentro de la industria, a partir de sonidos estridentes y letras profundas.

Estas canciones han enamorado a todos los fanáticos del metal, e incluso, hay algunos quienes consideran a esta banda la mejor de la historia del género.

Dicho apoyo es claramente notable, sobre todo por la cantidad enorme de reproducciones que posee esta banda en plataformas digitales.

De hecho, muchas personas no son conscientes de este éxito alrededor del mundo. No obstante, las estadísticas lo hacen notable.

Kworb lleva un registro de las reproducciones de los artistas en plataformas digitales, y por supuesto, Iron Maiden no es la excepción.

Según esta plataforma, las 5 canciones más escuchadas de este grupo son: ‘The Trooper’, ‘Run to the Hills’, ‘Fear of the Dark’, ‘The Number of the Beast’ y ‘Hallowed Be Thy Name’, en ese orden.

Sin embargo, en este lugar también se realiza un sondeo respecto a la cantidad de oyentes que acumula la banda diariamente.

De acuerdo con Kworb, en Spotify esta banda acumula en promedio 2.104.959 reproducciones, mientras que en YouTube esta cifra es de 496.756.

Esto implica que la cifra aproximada de reproducciones que acumula Iron Maiden diariamente a nivel mundial es de 2 millones y medio.

Esta sin dudas, es una muestra clara de la cantidad brillante de apoyo que recibe Iron Maiden en la actualidad, y el legado de una de las bandas más grandes del metal.