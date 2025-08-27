Revelan cómo sonaría AC/DC si fuera una banda de funk: una joya completa

AC/DC es una de las bandas más grandes en la historia del hard rock. Esta agrupación ha dominado de manera notable gracias a su potencia y energía en este género musical, donde acumula éxitos inolvidables.

Sin embargo, ¿en algún momento se ha imaginado como sonaría AC/DC si perteneciera a otro género musical?

Muchas veces los fans dejan volar su imaginación, y de esto surgen sonidos muy atractivos, como puede ser justamente el caso de AC/DC si fuera una banda perteneciente al funk.

Así sonaría AC/DC si fuera una banda de funk

Indudablemente el estilo de AC/DC ha pertenecido de manera fiel y notable al hard rock. Angus Young, Brian Johnson, y más talentos que han pasado por la banda, pueden ser la definición perfecta para la palabra ‘rockstar’.

A pesar de esto, el sonido y el estilo de AC/DC es muy polifacético y así lo ha demostrado con éxitos que han pertenecido a géneros como el blues.

No obstante, un fanático ha ido más allá, y le ha permitido a los seguidores de la banda la posibilidad de saber como sonaría AC/DC si fuera una banda de funk.

A través de un post, el ‘mrprofessor318’ le mostró a sus usuarios el sonido de AC/DC si se tratara de una agrupación de este género.

En este caso, la canción elegida para este ejercicio fue ‘Back In Black’, un éxito brillante del hard rock, pero que en este caso mostró el sonido de trompetas e instrumentos pertenecientes al funk.

El resultado sorprendió a muchos, e hizo soñar a muchos con la posibilidad de que la banda experimente este estilo de forma real.

Esta versión claramente no le pertenece a la banda, y de hecho, su fuente original es @fakemusic_br, una cuenta que lleva el sonido de agrupaciones históricas a otros géneros.

Los comentarios de este ‘post’ se llenaron de mensajes positivos, e incluso, muchos fans aseguraron que la banda triunfaría si lanzara un disco con este estilo.

Lo cierto es que esta es una muestra más del talento de una banda legendaria como AC/DC, y de la forma en que sus letras y ritmos son capaces de encajar en otros géneros, y estilos brillantes.