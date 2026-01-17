Canciones de rock que se pueden identificar con solo escuchar el primer acorde

El rock ha sido, desde sus inicios, uno de los géneros musicales más influyentes del último siglo. A lo largo de las décadas, ha dado lugar a himnos que marcaron generaciones y que siguen sonando con fuerza en radios, películas y plataformas digitales. Muchas de esas canciones trascendieron a su público original y hoy son reconocidas incluso por personas que no se consideran fanáticas del rock.

Parte de ese impacto se explica por la forma en que algunas composiciones lograron una identidad propia desde el primer momento. En ciertos casos, unos pocos segundos bastan para saber exactamente qué tema está sonando. Son introducciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva y que forman parte de la historia de la música popular.

De hecho, existen canciones de rock que pueden identificarse casi de inmediato, apenas suenan sus primeros acordes o riffs iniciales. A continuación, un repaso por algunos de esos clásicos inconfundibles.

Canciones de rock reconocibles en los primeros segundos

Estas canciones demuestran que, en el rock, una buena introducción puede ser tan importante como el resto del tema. En muchos casos, esos primeros segundos alcanzaron para asegurar un lugar permanente en la historia de la música.

The Rolling Stones – “(I Can’t Get No) Satisfaction”

Su riff inicial es uno de los más famosos del rock. Desde el primer acorde, la canción deja en claro su espíritu y se convirtió en un símbolo de una época.



Deep Purple – “Smoke on the Water”

El comienzo de este tema es uno de los más conocidos por músicos y oyentes. Su secuencia simple de notas lo transformó en una referencia inmediata del hard rock.



Guns N’ Roses – “Sweet Child O’ Mine”

La introducción de guitarra se distingue al instante. Su sonido limpio y repetitivo hace que la canción sea reconocible desde los primeros segundos.



AC/DC – “Back in Black”

Un arranque directo y firme marca el inicio de este clásico. El ritmo y el estilo característico de la banda aparecen desde el primer momento.

