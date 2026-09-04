Llega a Bogotá el ‘Tortazo metal’ el festival insignia antes de Rock al Parque; tiene entrada GRATIS

Bogotá sigue siendo el escenario perfecto donde las personas pueden escuchar y disfrutar de shows de importantes bandas de diferentes géneros. En unos meses se va a vivir el festival más grande GRATIS con Rock al Parque, pero antes, todos los fans del género podrán vivir una nueva experiencia con ‘Tortazo metal’.

El metal y los sonidos fuertes tienen un espacio importante en la capital, así que el próximo 19 de septiembre del 2026 en La Media Torta de Bogotá se va a desarrollar el festival ‘Tortazo Metal 2026’. Un evento en donde se van a presentar importantes bandas de metal que se han posicionado a lo largo de los años e incluso han estado en Rock al Parque en años anteriores.

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‘Tortazo Metal 2026’; Fecha, hora y bandas invitadas

Según dio a conocer la alcaldía de Bogotá, el Festival de música ‘Tortazo Metal 2026’ se va a realizar el próximo domingo 19 de septiembre del 2026 desde la 1:00 p.m. en la Media Torta. El distrito dio a conocer cuáles son las bandas que se van a presentar en esta oportunidad, en donde se destacan varias de gran trayectoria.

Ethereal, Under Threat, Victimized, Somberspawn, Internal Self Inmolation y Expreso de Rock son las bandas confirmadas para ser parte del evento que tendrá entrada completamente GRATIS para personas mayores de 14 años. Hay que tener en cuenta que, en esta oportunidad, el evento no será pet friendly, lo que significa que no podrán ingresar con sus mascotas al espacio cultural.

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Además, es uno de los eventos más esperados por los fans del género, quienes asisten a este show con el fin de calentar motores para todo lo que será Rock al Parque en el mes de octubre. No se conoce si en los próximos días vayan a revelar nuevas bandas invitadas o si estas serán las únicas que harán parte del evento.

De hecho, según menciona Idartes, una de las personas que hará parte de este concierto será Andrés Durán, quien es una de las figuras más importantes en la historia del rock en Colombia. Él será el encargado de presentar un set de vinilos de metal y rock, en donde también hará un recorrido por los sonidos nacionales.