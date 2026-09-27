Rock al Parque anuncia concierto en barrio de Bogotá con invitados especiales: fecha, lugar y bandas

Rock Al Parque es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más esperados para los fanáticos de este género en Colombia durante este 2026. Este festival volverá a presentar una cantidad enorme de emociones para los fanáticos de esta música en el país.

Tal y como ya se ha vuelto tradición, este evento volverá a presentar bandas legendarias que pondrán a vibrar el Parque Simón Bolívar ante la emoción de miles de fanáticos en el país.

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Sin embargo, antes de la gran cita, Idartes anunció un concierto en modo de antesala con ‘Rock al Parque llega a tu Barrio’, aquí les contamos de que trata esta modalidad y todo lo que debe saber.

Rock al Parque anuncia concierto en barrio de Bogotá con invitados especiales

Rock Al Parque brillará por todo lo alto en muy pocos días. La emoción en Bogotá por la llegada de bandas internacionales es total, sobre todo por la posibilidad de ver en vivo a artistas de trayectoria histórica.

En octubre el Parque Simón Bolívar estará lleno de pogos, emoción y rock por todo lo alto. Sin embargo, esta emoción podrá vivirse desde días antes, gracias a ‘Rock al Parque llega a tu Barrio’.

Idartes anuncia esta modalidad del evento que se moverá al Parque Porvenir de la localidad de Bosa. En dicho barrio habrá un escenario móviles que presentarán a bandas imperdibles para los amantes del rock.

Las agrupaciones que se presentarán en este evento son:

Ekos de luna – Uniminuto

Unauthorized

Los Niños Telepáticos

Rebellio Distritali – U Distrital

Dos de estas bandas fueron seleccionados a través de las Becas de Circulación Artística de este evento, por lo que ‘Rock al Parque llega a tu Barrio’ permitirá ver a una nueva generación del género.

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Esta pequeña parte del festival tendrá lugar el próximo 3 de octubre, a partir de las 3:00 p.m., con toda la emoción que siempre caracteriza a todo lo relacionado con este evento.

Por otro lado, le recordamos que el festival al completo tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de octubre, con una cantidad enorme de emociones para los amantes de la música y el género.

Sin dudas, las emociones se vivirán por todo lo alto en una edición más de este evento, que volverá a reunir a todos los amantes del rock en la capital.