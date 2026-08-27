¿2025 o 2026? Esta es la edición de Rock Al Parque con más artistas dentro de su cartel

El Rock Al Parque encantó a todos sus fanáticos este 26 de agosto. Después de una larga espera este evento anunció el gran cartel con el que afrontará su edición de 2026, en la que se conmemorará su aniversario número 30.

Esta reunión de artistas estará imperdible para los amantes de la música y el ‘pogo’, con varios artistas históricos de talla nacional e internacional que pondrán a vibrar el Parque Simón Bolívar.

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La cantidad de artistas que estará presente en el evento es enorme, y por ello, aquí les contamos si esta edición tendrá más nombres protagonistas que la de 2025.

El gran anuncio de la edición 2026

Rock Al Parque realizó un gran anuncio este 26 de agosto. Luego de mucha expectativa, la organización del evento reveló la lista completa de artistas que formarán parte de este evento.

El festival volverá a tener lugar en el Parque Simón Bolívar, con una fanáticada que estará ansiosa por escuchar a los mejores sonidos del rock desde la capital.

Este anuncio incluyó a artistas imperdibles como Mon Laferte, Apocalyptica o Rata Blanca para el disfrute de miles de personas amantes al ‘pogo’ y a la estridencia de este festival.

La lista completa de artistas

El cartel completo de artistas para este evento es el siguiente:

Agua Bendita (España) Alcalá Norte (España) Algiers (Estados Unidos) Apocalyptica (Finlandia) Bandalos Chinos (Argentina) Between The Buried and Me (Estados Unidos) Burning Witches (Suiza) Claudio Narea (Chile) Darkest Hour (Estados Unidos) Decessus (Chile) Desorden Público (Venezuela) División Minúscula (México) Editors (Inglaterra) End It (Estados Unidos) Esteman (Bogotá) Gondwana (Chile) Grave (Suecia) Green Valley (España) Hellbutcher (Suecia) I.R.A (Medellín) Iseo & Dodosound (España) Las Fokin Biches (México) Los Bunkers (Chile) Los Tetas (Chile) Ministry (Estados Unidos) Mon Laferte (Chile/México) Nadie (Medellín) Porter (México) Rata Blanca (Argentina) Ratones Paranoicos (Argentina) Serú Girán (Argentina) Sistema de Entretenimiento (España) Stratovarius (Finlandia) Tokio Ska Paradise Orchestra (Japón) Triptykon feat. Hellhammer y Celtic Frost (Suiza) Trotsky Vengarán (Uruguay) Alto Grado (Bogotá) Ataque de Pánico (Bogotá) Boca de Serpiente (Bogotá) Brina Quoya (Bogotá) Casi (Bogotá) El Punto Ska (Bogotá) Elsa Riveros (Bogotá) La Brigada RPF (Bogotá) La Monky Band (Bogotá) Laura Pérez (Bogotá) Lika Nova (Bogotá) Lo mismo decían de Juana (Bogotá) Lucio Feuillet (Bogotá) Lutter Band (Bogotá) Mashkera (Bogotá) Narcocracia (Bogotá) No Dependiente (Bogotá) Perpetual Warfare (Bogotá) Pez Errante (Bogotá) Skampida (Bogotá) Solegnium (Bogotá) StayWay (Bogotá) Syracusæ (Bogotá) V for Volume (Bogotá) Valore (Bogotá) Vein (Bogotá)

¿2025 o 2026? Esta es la edición de Rock Al Parque con más artistas

La edición de 2025 contó con artistas imperdibles de todo el mundo como El Cuarteto de Nos, El Mató A Un Policía Motorizado o Allison.

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Sin embargo, en esa ocasión la cantidad de artistas fue de 55, por lo que el ganador de esta comparación es el 2026.