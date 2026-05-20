8 nuevos cursos GRATIS de inteligencia artificial en Stanford: Son cortos y así puede disfrutarlos

Stanford es, sin lugar a dudas, una de las instituciones más grandes y reconocidas en la educación a nivel internacional. Esta universidad ha ganado gran prestigio en el mundo, gracias a la calidad de sus programas y su alumnado.

Gracias a su alto nivel de calidad, esta institución también ha ofrecido una gran cantidad de oportunidades de formación para varios interesados en el mundo. De hecho, varias de estas hansido enfocadas en áreas de interés actual, como es el caso de la inteligencia artificial.

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Si desea formarse en IA con Stanford, les contamos que puede hacerlo de forma sencilla e incluso gratuita, gracias a 8 cursos totalmente gratuitos que se encuentran en el internet.

8 nuevos cursos GRATIS de inteligencia artificial en Stanford

Para nadie es un secreto que, la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los campos de mayor importancia en la actualidad, sobre todo en lo que se refiere a tecnología.

La IA ha ganado una cantidad importante de terreno, sobre todo por la forma en que permite facilitar la vida y las acciones de los seres humanos en su día a día.

Gracias a esto, miles de personas han tomado el interés de aprender dentro de esta industria, y de hecho en Stanford puede aprender varios fundamentos de esta área gracias a 8 cursos gratuitos.

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Recientemente, esta instituciones lanzó cursos totalmente gratuitos a través de su cuenta de YouTube ‘Stanford Online’. En esta cuenta encontrará clases y videos dedicados a este aprendizaje por parte de especialistas.

De forma puntual, estas 8 áreas son las siguientes:

1- CS221 – Inteligencia Artificial: Principios y Técnicas

2- CS229 – Aprendizaje Automático (Machine Learning)

3- CS230 – Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

4- CS229M – Teoría del Aprendizaje Automático

5- CS224N – Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) con Deep Learning

6- CS224U – Comprensión del Lenguaje Natural

7- CS231n – Aprendizaje Profundo para la Visión Artificial

8- CS234 – Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning)

Si está interesado en cualquiera de estas áreas, solo debe entrar a YouTube, y escribir el nombre, tal y como lo dejamos arriba.

Luego de esto podrá ver los videos de estos cursos en listas de reproducción que le permitirán verlo en el orden correcto, para así poder llevar una correcta ruta de aprendizaje de estas temáticas.