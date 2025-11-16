Lanzamientos de videojuegos para 2026; Nioh 3, Resident Evil y más

El mundo de los videojuegos sigue creciendo a pasos agigantados, combinando tecnología de punta con creatividad narrativa. Cada año, las grandes editoras buscan sorprender con mundos más inmersivos, gráficos realistas y experiencias que van más allá del simple entretenimiento. Hoy, la industria no solo se centra en gráficos, sino que también impulsa propuestas independientes que rompen esquemas, ofreciendo a los jugadores una diversidad de géneros, estilos y formas de juego nunca antes vistas.

Con ello, el 2026 se perfila como un año lleno de lanzamientos esperados que podrían marcar un antes y un después en la industria. Los jugadores pueden prepararse para títulos que combinan nostalgia, innovación y universos inmersivos, en consolas de nueva generación y PC.

Entre los juegos que más destacan:

Nioh 3 (PS5, PC, febrero 2026): acción-RPG con mitología japonesa y desafiantes combates.

(PS5, PC, febrero 2026): acción-RPG con mitología japonesa y desafiantes combates. Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series X, PC, febrero 2026): survival horror que mezcla lo clásico y lo moderno, ampliando la historia de la franquicia.

(PS5, Xbox Series X, PC, febrero 2026): survival horror que mezcla lo clásico y lo moderno, ampliando la historia de la franquicia. Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series X, noviembre 2026): mundo abierto y narrativas complejas de la icónica saga.

(PS5, Xbox Series X, noviembre 2026): mundo abierto y narrativas complejas de la icónica saga. Pragmata (PS5, Xbox Series X, PC, 2026): título de ciencia ficción con ambientación futurista y combates robóticos.

(PS5, Xbox Series X, PC, 2026): título de ciencia ficción con ambientación futurista y combates robóticos. Slay the Spire 2 (PC, marzo 2026): secuela de estrategia y cartas con innovaciones para los fans del género.

(PC, marzo 2026): secuela de estrategia y cartas con innovaciones para los fans del género. Copa City (PC, PS5, Xbox Series X, junio 2026): juego de deportes y simulación de gestión urbana.

(PC, PS5, Xbox Series X, junio 2026): juego de deportes y simulación de gestión urbana. Marvel’s Wolverine (PS5, otoño 2026): acción intensa con el icónico mutante en un mundo abierto.

(PS5, otoño 2026): acción intensa con el icónico mutante en un mundo abierto. Beyond Good & Evil 2 (PC, PS4, Xbox One, 2026): secuela de culto con mundo abierto y narrativa rica.

(PC, PS4, Xbox One, 2026): secuela de culto con mundo abierto y narrativa rica. Marvel 1943: Rise of Hydra (PS5, Xbox Series X|S, PC, 2026): juego de acción-aventura ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con personajes como Capitán América y un ancestro de Black Panther, enfrentando a Hydra.

Con esta combinación de grandes franquicias y propuestas innovadoras, 2026 promete ser un año determinante para la industria, donde tanto los jugadores veteranos como las nuevas generaciones encontrarán experiencias diferentes que marcarán tendencia y elevarán los estándares de juego.

