Lanzamientos de videojuegos para 2026; Nioh 3, Resident Evil y más
El 2026 viene cargado de innovación tecnológica y lanzamientos esperados que dejaran la vara muy alta para el 2027.
El mundo de los videojuegos sigue creciendo a pasos agigantados, combinando tecnología de punta con creatividad narrativa. Cada año, las grandes editoras buscan sorprender con mundos más inmersivos, gráficos realistas y experiencias que van más allá del simple entretenimiento. Hoy, la industria no solo se centra en gráficos, sino que también impulsa propuestas independientes que rompen esquemas, ofreciendo a los jugadores una diversidad de géneros, estilos y formas de juego nunca antes vistas.
Con ello, el 2026 se perfila como un año lleno de lanzamientos esperados que podrían marcar un antes y un después en la industria. Los jugadores pueden prepararse para títulos que combinan nostalgia, innovación y universos inmersivos, en consolas de nueva generación y PC.
Entre los juegos que más destacan:
Con esta combinación de grandes franquicias y propuestas innovadoras, 2026 promete ser un año determinante para la industria, donde tanto los jugadores veteranos como las nuevas generaciones encontrarán experiencias diferentes que marcarán tendencia y elevarán los estándares de juego.
Escrito por: Stefania Torres