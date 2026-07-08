4 plataformas para hacer cursos de POWER BI con certificado: ¿Cuánto cuestan y cómo inscribirse?

Cada vez son más las personas que quieren aprender un poco más sobre tecnología y análisis de datos, pues estas son competencias que suelen necesitar en gran parte de las empresas, siendo muy bien remuneradas. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son las mejores opciones, donde puede aprender Power BI, una de las plataformas para poder analizar bases de datos de gran tamaño.

Actualmente, hay gran variedad de cursos, pero no solo relacionados con el uso de Power BI en sus primeros pasos, sino también en todo lo relacionado con el manejo de datos, la realización de informes y el manejo en dispositivos móviles.

Leer más: MinTIC abre convocatoria para 2 cursos GRATIS de ciberseguridad y trabajo en línea: Duran 6 horas

Cuatro plataformas para hacer cursos de Power BI

Coursera: Esta es una de las plataformas que tiene mayor cantidad de cursos disponibles; en esta oportunidad, ofrece un curso especializado de Microsoft Power BI GRATIS para uso de plataformas de alta productividad. Está solo disponible en nivel principiante y tiene una duración aproximada de cuatro meses, 10 horas a la semana, así que puede aprender a su ritmo, poniendo sus horarios, ya que son clases pregrabadas.

Edutin Academy: Es una página web en donde se ofrecen diferentes cursos, muchos de ellos relacionados con temas de tecnología. Actualmente, cuenta con un curso de formación básica de Power BI, en donde va a poder aprender a diseñar y crear informes interactivos haciendo uso de la plataforma sin problema. Son en total cuatro unidades, así que se puede terminar con facilidad en un mes, con clases de una a dos horas a la semana. El curso es gratis, pero la certificación podría tener un costo adicional.

Santander Open Academy: Cuenta con el curso de fundamentos de Power BI, en donde va a poder aprender todo lo relacionado con el análisis de datos usando diferentes herramientas del programa. No solo hará informes escritos, sino que también contará con la ayuda de las gráficas que se hacen de forma automatizada; es completamente GRATIS y tiene una duración de ocho horas.

Platzi: La plataforma ofrece un curso de 25 clases en donde las personas van a poder aprender todo lo relacionado con Power BI; además, hay una parte práctica, en donde podrá poner a prueba todo lo que aprendió. Es el nivel básico; la primera clase está disponible GRATIS y las siguientes son pagas por medio de una suscripción; los horarios los puede poner el estudiante sin problema.