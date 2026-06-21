MinTIC abre convocatoria para 2 cursos GRATIS de ciberseguridad y trabajo en línea: Duran 6 horas

La convocatoria del MinTIC incluye dos programas diseñados para fortalecer habilidades digitales cada vez más demandadas en entornos académicos y laborales.

El primero está orientado a la creación de contenido, la comunicación y la colaboración en línea. Los participantes aprenderán a utilizar herramientas como Asana, Trello, Webex y Discord para organizar tareas, gestionar proyectos y trabajar en equipo de manera más eficiente.

El segundo curso se enfoca en seguridad digital y prevención de fraudes. La formación aborda temas relacionados con la identificación de amenazas como phishing, malware y otros riesgos asociados al uso de internet, además de compartir buenas prácticas para proteger la información personal y los dispositivos.

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¿Quiénes pueden inscribirse?

Los cursos hacen parte de la estrategia AvanzaTEC y están dirigidos a ciudadanos interesados en fortalecer sus competencias digitales. La modalidad es virtual y asincrónica, por lo que cada participante puede avanzar a su propio ritmo.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de junio. De acuerdo con la información divulgada por MinTIC y Cisco, quienes se matriculen podrán realizar los cursos de manera gratuita y obtener su certificación una vez completen la formación dentro de los tiempos establecidos. El plazo para certificarse estará disponible hasta el 15 de julio.

Una apuesta por las habilidades digitales

La iniciativa busca fortalecer conocimientos en áreas relacionadas con la productividad y la seguridad en línea, dos competencias que han ganado importancia en un contexto donde el trabajo colaborativo y la protección de datos forman parte de las actividades cotidianas de millones de personas. Según MinTIC, este tipo de programas busca acercar herramientas tecnológicas a más ciudadanos y mejorar sus oportunidades en el entorno digital.

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