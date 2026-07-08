U2 presenta 'Street Of Dreams': El inicio de su nueva era

Island Records anunció el lanzamiento de un nuevo tema de U2 titulado ‘Street of Dreams’. Es el primer sencillo extraído del próximo álbum de estudio de la banda, que aún no ha sido anunciado oficialmente. Este será el primer disco después de nueve años y su lanzamiento está previsto para finales de este año.

El video oficial de la canción fue filmado en la Ciudad de México durante el mes de mayo, donde la banda también asistió a la final del Street Child World Cup 2026, celebrada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

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La curiosa anécdota detrás del nuevo vídeo musical de U2

La grabación, realizada en las inmediaciones de la Plaza Santo Domingo, reunió a una multitud de seguidores a pesar de las adversas condiciones climáticas. Una tormenta eléctrica y la lluvia provocaron inesperadamente una falla en uno de los generadores. Esto llevó a una familia de la zona a abrir las puertas de su departamento para que los cuatro integrantes de la banda pudieran continuar la filmación desde su balcón.

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Producida por Jacknife Lee, la nueva canción presenta el inconfundible sonido de la banda irlandesa, integrado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. El próximo mes de septiembre, la banda celebrará el 50.º aniversario de su formación, que se remonta al momento en que Larry publicó una nota escrita a mano en el tablón de anuncios de la escuela Mount Temple Comprehensive de Dublín con el mensaje: “Baterista busca músicos para formar una banda”.

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Con este nuevo lanzamiento, U2 da inicio a su nueva etapa musical y prepara a sus fans para el lanzamiento de su nuevo álbum a finales de año.