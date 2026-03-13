3 videojuegos que están en oferta en PlayStation: precios y dónde encontrarlos

PlayStation es una de las franquicias más grandes en la historia de la industria de los videojuegos. Esta marca es sumamente reconocida, sobre todo por la amplia cantidad de títulos y emociones que ha brindado a sus usuarios.

Actualmente, con la generación de la PlayStation 5, la emoción de los ‘gamers’ es total, sobre todo por la forma en que permite disfrutar de entregas absolutamente inolvidables.

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Si usted tiene una de estas consolas, pero está en búsqueda del próximo videojuego para disfrutar, aquí les tenemos 3 títulos imperdibles que están en oferta en la industria.

3 videojuegos en oferta en PlayStation

Una PlayStation es uno de los centros de entretenimiento más grande para los amantes del ‘gaming’. Miles de niños o adolescentes han disfrutado de varias entregas, con las que han marcado su crecimiento.

Actualmente, varios títulos brillan en el catálogo de PlayStation, gracias a la forma en que pueden encantar a sus fans, y la notable fama que tienen en la industria.

De hecho, 3 que están entre los más destacados están en una oferta imperdible en la tienda virtual de PlayStation. Para que no se los pierda, aquí les contamos de cuales se trata.

El primero de ellos es, nada más y nada menos que, ‘Until Dawn’. La versión de 2015 de este videojuego es uno de los más icónicos de este siglo, sobre todo por la forma en que incluyeron el terror en el mundo del ‘gaming’.

Este videojuego puede ser encontrado a 50% de descuento en la PlayStation Store, por lo que su precio total es de 9,99 dólares.

El segundo en la lista es ‘Overcooked’. Este videojuego es una oportunidad imperdible para disfrutar de la tensión de la cocina con sus amigos.

Este título le permite explorar en la simulación de un restaurante, donde tendrá que coordinarse a la perfección para cumplir con las tareas asignadas.

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Este título está con un 80% de descuento, por lo que su precio total es de 3,39 dólares. Finalmente, les destacamos el EA SPORTS FC26. Esta saga presenta todo el realismo del fútbol mundial desde su consola.

Al tratarse de un título reciente su precio es más elevado que el de los anteriores. Sin embargo, la edición premium de este juego está a un precio de 39,99 dólares, gracias a una rebaja del 60%.

Sin dudas, estos 3 videojuegos son imperdibles, por ello, les recordamos que pueden encontrarlos en el apartado de la PlayStation Store, en su consola, y también en la página web oficial de esta franquicia.