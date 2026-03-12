Epic Games subió el precio de paVos de Fortnite: Nueva tarifa inicia desde 19 de marzo 2026

Fortnite, uno de los videojuegos más populares de los últimos años generó una gran cantidad de polémica recientemente. Desde Epic Games preparan varios cambios con la llegada de un nuevo capítulo de su temporada.

Claramente, como ya es costumbre, llegarán grandes novedades al universo de Fortnite, con los que se promete seguir en renovación uno de los videojuegos más brillantes del último tiempo.

Esto ha emocionado a los ‘gamers’. Sin embargo, con esto también se ha revelado una novedad que ha desatado polémica y ha preocupado a muchos.

Fortnite anunció aumento de precio en los paVos

En el último tiempo, la llegada de monedas virtuales a los videojuegos se ha hecho claramente popular. Varios títulos cuentan con su propia economía, con la que los jugadores pueden acceder a la compra de ‘skins’ o agregados varios.

En el caso de Fortnite, se trata de los paVos, una moneda que permite acceder a varios elementos claves dentro del juego, como es el caso del pase de temporada.

Miles de usuarios utilizan sus tarjetas de crédito o debito para obtener paVos dentro del juego, aunque, recientemente varios de estos mismos ‘gamers’ revelaron que dejarán de hacerlo.

Esto se debe a que Fortnite reveló que subirá el precio de esta moneda virtual. Previamente tener 1.000 paVos costaba 8,99 euros (38.800 pesos colombianos).

Sin embargo, este mismo precio otorgará un total de 800 paVos. El resto de precios se presentará de la siguiente manera:

22,99 euros – 2.400 paVos

36,99 euros – 4.500 paVos

89,99 euros – 12.500 paVos

Frente a esto, las críticas se han hecho notorias, sobre todo por parte de quienes consideran que el contenido actual de Fortnite no es suficiente, y extrañan el estilo clásico de este juego en sus inicios.

Aun así, Epic Games avanza con estos cambios que empezarán a regir desde el 19 de marzo, y se espera que se lance su nueva temporada con contenido novedoso para sus fanáticos.

¿Cuánto costará el nuevo pase de batalla?

Si desea disfrutar de la nueva temporada con el pase de batalla, les recordamos que este tiene un precio de 800 paVos, aunque el de LEGO tendrá un valor de 1.200 paVos.

Esto también implica un cambio de precio, ya que antes el pase de batalla tenía un costo general de 1.000 paVos.