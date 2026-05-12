3 leyendas inolvidables se pierden el Mundial de 2026: no están en la prelista de sus selecciones

El Mundial 2026 endereza sus filas rumbo a su gran comienzo. La histórica competencia del balompié vuelve con la ambición de coronar al mayor combinado en el mundo del balompié, gracias al talento de sus futbolistas.

Luego de la consagración de Argentina en 2022, varios equipos pretenden destronar a la ‘albiceleste’, y varios de hecho, ya son favoritos a levantar este gran trofeo.

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Sin embargo, habrá 3 leyendas inolvidables que se perderán este Mundial de 2026, a pesar de que sus países participan, y aquí les contamos de cuales se trata.

3 leyendas inolvidables se pierden el Mundial de 2026

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca de dar inicio, y cada uno de los países participantes se preparan para dar su mejor nivel en esta competencia. La Copa del Mundo tendrá a los mejores talentos de este deporte.

Varias de las selecciones han dado su prelista durante esta semana del mes de mayo, con un universo de más de 40 futbolistas. Sin embargo, hay 3 que se ausentaron de sus combinados de forma notable.

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A pesar de ser leyendas consagradas y reconocidas en la Copa del Mundo, no podrán repetir con su nación, y aquí les contamos cuales son.

1- Luis Suárez

🚨 ATENCIÓN | Luis Suárez NO fue incluido en la prelista de la selección uruguaya para la Copa del Mundo.



❌ No habrá "last dance" mundialista para el goleador histórico de la celeste.



🎙️ Ahora en @Sport890 más detalles. pic.twitter.com/eTGDe9cWNq — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) May 12, 2026

El primero de ellos es el ‘pistolero’. La estrella de Uruguay protagonizó 4 mundiales, pero, no podrá ser parte de su quinta edición.

A pesar de que Suárez sigue en activo en el Inter de Miami, el delantero no ha tenido un estado de forma destacado, por lo que Marcelo Bielsa ha optado por descartarlo en la prelista de Uruguay.

2- Dani Carvajal

🚨❌ BREAKING: Dani Carvajal has been left out of Spain squad for the World Cup.



He’s out of the 55 players list pre-selected by Luis de la Fuente. 💔🇪🇸



End of an era. pic.twitter.com/ztGZSyrNHo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

En el segundo puesto resalta el capitán y figura del Real Madrid. El lateral derecho ha ocupado uno de los flancos de la Selección de España por varias ediciones de la Copa del Mundo, pero esto no podrá repetirse en 2026.

Carvajal no ha gozado de la continuidad necesaria, por lo que, a pesar de haber estado en la Eurocopa de 2024, De La Fuente lo ha descartado.

3- Paulo Dybala

Argentina has formally submitted the official preliminary squad list for the 2026 World Cup.



Out of the 55 names listed, Paulo Dybala wasn't one of them 💔 pic.twitter.com/RWkFc0dNzk — ESPN FC (@ESPNFC) May 11, 2026

Finalmente, el encargado de cerrar este listado es la ‘joya’. El delantero argentino que fue campeón del mundo en 2022 no podrá defender el título desde la cancha. A pesar de destacar con la Roma, varias lesiones lo han privado de la continuidad, y la posibilidad de representar a su nación.

Scaloni lo ha dejado fuera de su prelista, por lo que no estará en la edición de este 2026.