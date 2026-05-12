Fallece reconocido jugador de NBA a los 29 años: el mundo del basket está de luto

La NBA se ha teñido de luto este 12 de mayo. Uno de los reconocidos jugadores de esta liga generó notable sorpresa luego de que se confirmara su fallecimiento a través de redes sociales en una inesperada serie de eventos.

El jugador que protagonizó este lamentable anuncio fue Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, quien portó esta camiseta desde el 2019 hasta la actualidad, tras su inesperado fallecimiento.

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En caso de que no conozca los detalles de este suceso que ha teñido de luto el mundo del baloncesto, aquí se lo contamos.

Fallece jugador de NBA a los 29 años de edad

Brandon Clarke ha sido uno de los jugadores más reconocidos en los últimos años de la NBA. Este pivot ocupó un lugar destacado en los Memphis Grizzlies, donde resaltó tanto en temporada regular como en los PlayOffs.

Este jugador falleció a los tan solo 29 años de edad, y aunque se desconoce la causa de muerte de este pivot, por ahora se investiga una posible sobredosis.

Clarke fue clave para los Memphis Grizzlies, sobre todo en la eliminatoria de PlayOffs del 2022 frente a los Minnesota Timberwolves. El jugador durante su carrera jugó 309 partidos en la NBA, y promedió 10 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia.

Sin embargo, el jugador no pudo disputar más de 2 partidos en la temporada actual, debido a una importante lesión en su pantorrilla que lo mantuvo fuera por toda la temporada.

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Indudablemente, esta noticia ha generado una gran cantidad de sorpresa en la NBA, por lo que varios equipos, incluidos por supuesto, los Memphis Grizzlies han manifestado sus condolencias.

“Estamos con el corazón roto por la trágica perdida de Brandon Clarke. Brandon era un gran compañero, y una incluso mejor persona, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado. Expresamos nuestras profundas condolencias a su familia y amados durante este tiempo difícil” escribió el equipo en un emotivo comunicado.

Por el momento, las autoridades esperan nuevos hallazgos en su investigación. Sin embargo, este hecho, sin dudas, ha dejado con el corazón roto a la liga, y a los fanáticos de este gran deporte.