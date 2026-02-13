3 bandas que debe escuchar si le gusta Metallica: son joyas desconocidas dentro del metal

Metallica es, indudablemente, una de las bandas más grandes y legendarias en la historia de la música. La agrupación de James Hetfield ha logrado una trayectoria llena de éxitos a partir de su poderío y una influencia innegable.

La trayectoria de esta banda ha jugado un papel clave en el crecimiento del metal a nivel mundial, e incluso en el surgimiento de otras agrupaciones dentro de la industria.

Por ello, en este caso nos centraremos en bandas que han crecido a la par de Metallica, y que si le gustan los creadores de ‘Master of Puppets’, debe escuchar.

3 bandas que debe escuchar si le gusta Metallica

Para nadie es un secreto que Metallica es una banda gigante dentro del thrash metal. Desde su nacimiento esta banda ha creado tendencia, y se ha convertido en un grupo inigualable para sus competidores.

La agrupación ha demostrado ritmos legendarios, así como también letras que han quedado plasmadas de manera inigualable en los muros históricos del metal.

No obstante, si ya conoce de arriba a abajo la discografía de Metallica, y desea explorar nuevos sonidos, les tenemos 3 bandas que no se puede perder.

La primera de ellas es, nada más y nada menos que, Testament. Esta banda ha destacado por su poderío, y muchos la reconocen como una agrupación que se parece a Metallica en sus inicios.

Esta banda resalta con un gran nivel técnico, y sobre todo por un balance notable entre potencia y pesadez en su sonido. Si desea empezar a escucharlos, su ‘The New Order’ es un gran primer paso.

El segundo lugar es para Power Trip. Esta banda surgió en 2008, y desde entonces han crecido con el thrash y el hardcore como banderas.

Su música tiene ciertos mátices similares al histórico ‘Kill ‘Em All’ de Metallica, por lo que puede ser una gran invitación para el headbanging.

Finalmente, la última de la lista es una agrupación destacada de Gran Bretaña, como lo es Evile. Esta banda destaca gracias a un estilo thrash clásico, lleno de velocidad, y por supuesto de modernismos.

Cada una de estas bandas son testimonio vivo de la grandeza del metal, y por supuesto, le pueden mostrar algo distinto a Metallica, sin salir del headbanging y el amor por la música.